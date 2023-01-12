التعليم: إتاحة التحويل من علمي لأدبي والعكس لطلاب 2 ثانوي في لجنة الامتحان

بعد كتابة إقرار

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني السماح لطلاب الصف الثاني الثانوي بـ التحويل من علمي لأدبي او العكس .

وقالت وزارة التربية والتعليم: سيتم تسليم الطالب الدارس بالصف الثاني الثانوي الذي يرغب في التحويل من علمي لأدبي او العكس امتحانا ورقيا لمواد الشعبة التي يرغب في أداء الامتحان بها ، وذلك بعد اخذ إقرار كتابي منه بذلك.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يتم تعديل بيانات الطالب من خلال الاستمارة الالكترونية الخاصة به بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

قرار رسمي

جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

وينطلق جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي رسميا في جميع المحافظات خلال الفترة من 14 يناير 2023 حتى 26 يناير 2023 ، وفقا للمواعيد التي حددتها وزارة التربية والتعليم لمديريات التربية والتعليم .

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي على مستوى المديرية وفقا لما يراه مدير المديرية.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة إعداد جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي على مستوى المديرية، ويتم عمل الامتحانات على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي بالإدارة وفقًا للكتاب الدوري (49)

عودة البوكليت في امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي

وتلقت مديريات التربية والتعليم ، مخاطبة رسمية من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، للتأكيد على تفعيل قرار عودة البوكليت في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2023 .

وقالت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي ارسلته لجميع مديريات التربية والتعليم : إن الأسئلة المقالية في امتحانات الصفين الآول والثاني الثانوي ستكون نسبتها 15 % من اسئلة الامتحان ، وسيتم حلها ورقيا على نفس نظام بوكليت الثانوية العامة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم : أنه بتطبيق هذا القرار في امتحانات الصفين الآول والثاني الثانوي ستكون ورقة الاسئلة المقالية هي نفسها ورقة الاجابة ، وستحتوي على ورقة بيضاء كمسودة للطالب .