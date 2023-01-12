الكوميديا تسيطر .. 5 أفلام تتنافس خلال موسم إجازة منتصف العام

يبدأ الموسم السينمائي الخاص بإجازة منتصف العام خلال الأيام القلية القادمة ، حيث سيتم طرح عدد من الأفلام السينمائية التى تناسب الاسرة التى تسعي للذهاب الى السينمات خلال تلك الاجازة .

مغامرات كوكو :

من ابرز تلك الاعمال المقرر طرحها فى الاجازة هو الفيلم الكوميدي مغامرات كوكو من بطولة بيومي فؤاد وشيرين رضا وخالد الصاوي .

تدور الأحداث حول صراع الخير والشر، ليس بين البشر ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل إحدى مستشفيات الطب البيطري، يناقش قضية الرفق بالحيوان، حيث يمتلك دكتور فوزي (خالد الصاوي) المستشفى، ويدخل في عداء مع كوكو (بيومي فؤاد)، فيما تظهر (شيرين رضا) بشخصية عالمة وطبيبة بيطرية.

جروب الماميز:

هذا العمل تدور أحداثه فى في إطار كوميدي اجتماعي،حين يجمع جروب للواتس أب خاص بالمدرسة ثلاث أمهات من ثلاث طبقات اجتماعية مختلفة، حيث تعاني مريم ونادية من علاقات سيئة مع أبنائهن، فتقرر هنا ملكة جمال مصر السابقة مساعدتهن للتقريب بينهن وبين أبنائهن، والفيلم من بطولة روبي ويسرا اللوزي .

جروب الماميز

المطاريد :

والعمل تدور أحداثه فى في إطار كوميدي إيضاً ، ويقوم ببطولته أحمد حاتم وإياد نصار وتارا عماد وتبدأ أحداثه حين يعود صلاح من أمريكا بعد وفاة والده لاستلام ميراثه، ويسعى لبيع الأملاك التي تتضمن نادي كرة قدم، فيمر بالعديد من المواقف الغير متوقعة.

المطاريد

أخي فوق الشجرة :

كما يخوض المنافسة فى هذا الموسم إيضاً الفنان رامز جلال من خلال فيلمه أخي فوق الشجرة ، ويشاركه فى البطولة نسرين طافش وتارا عماد وحمدي الميرغني .

الفيلم تدور أحداثه حول الشاب اﻻنطوائي علاء الذي يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسا على عقب.

اثنين للايجار :

ويجتمع كل من بيومي فؤاد ومحمد ثروت فيلم اثنين للايجار ، وتدور قصة الفيلم حول العاطلان صفيحة وحمادة اللذان يبحثان عن فرصة عمل مناسبة لكسب قوت يومهما، ويقرران عرض أنفسهم للإيجار على من يدفع لهما لتلبية مطالبه كوسيلة لكسب الرزق.