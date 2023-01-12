تفعيل نظام UMS الإلكتروني لمعرفة نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة عين شمس

تسعى جامعة عين شمس دائمًا إلى تنفيذ استراتيجية لتقديم خدمات متميزة بمعايير دولية معترف بها، مع الحرص على الشفافية في القيم والمعتقدات والإجراءات لخلق مناخ مناسب للإبداع والابتكار.

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إنه تم تفعيل نظام UMS الإلكتروني الخاص بإعلان نتائج طلاب مختلف الكليات وأنظمة الدراسة بها ليتمكن الطلاب من الاطلاع على تقديراتهم وموقفهم من تخطي الصف الدراسي من عدمه دون الحاجة للتوجه لمقر الكلية.

وأكد الدكتور احمد جلال خلال تصريحاته لـ “صدى البلد” أنه سوف يتم إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع البرامج بالكلية وعلى الطلاب الدخول بالحساب الخاص على منظومة جامعة عين شمس UMS لمعرفة النتيجة.

وشدّدت إدارة الجامعة على ضرورة العمل وفقا لمنظومة الكنترولات التى يتضمنها نظام UMS (University Management System) لمواكبة تطورات المرحلة الحالية والمستقبلية، بما يضمن أعلى معايير الدقة والسرعة فى إعداد وإظهار النتائج بكل شفافية ويسر وبما يتوافق مع طبيعة كل نظام دراسي.

ولفتت إدارة الجامعة إلى أنه يكمن من خلال هذه الخدمة للباحثين وطلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس الحصول على خدمة الاقتباس من خلال الدخول على الرابط الوارد أعلاه، وكذلك دفع تكاليف الفحص إلكترونيًا دون الحاجة للتوجه إلى المركز.