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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ناصر عبد العال مديراً لمعهد كونفشيوس عين شمس

الدكتور ناصر عبد
الدكتور ناصر عبد العال عبد الفتاح

 

أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قراراً بتكليف الدكتور ناصر عبد العال عبد الفتاح وكيل كلية الألسن لشؤون التعليم والطلاب بأعمال مدير معهد كونفوشيوس بالجامعة إعتباراً من ١٠ يناير ٢٠٢٣و لمدة عامين ، وذلك بجانب عمل .

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وانطلقت امتحانات طلاب مرحلة الليسانس للفرق الأربعة لامتحانات منتصف العام الدراسي لمرحلة الليسانس ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بكلية الألسن جامعة عين شمس، تحت رعاية محمود المتيني، رئيس الجامعة، عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتى بدأت منذ التاسع من يناير عقب إجازات أعياد الميلاد المجيد وتستمر حتى السادس والعشرين من يناير الجاري، مقسمين على  فترتين في اليوم و ثلاثة امتحانات أسبوعياً، وسط إجراءات إحترازية لتأمين سلامة الطلاب.

وشهدت أعمال الامتحانات جولة تفقدية قامت بها سلوى رشاد، عميد الكلية، قاعات الامتحانات و البوابات المخصصة لدخول الطلاب وفق الإلتزام بقواعد التباعد الإجتماعي، بالتعاون مع إدارات الدفاع المدنى و الأمن و وحدة إدارة الأزمات و الكوارث بالكلية، و إطمأنت على تواجد الأطقم الإدارية و الطبية كلٍ في موقعة، وأوضحت أن الامتحانات تجرى لعدد  ٢٠٦٧ طالب بالفرقة الأولى ، وعدد  ٢٧٣٠ طالب بالفرقة الثانية، وعدد ٢٥٢٧ طالب بالفرقة الثالثة ، وعدد ٢٥٨٢ طالب بالفرقة الرابعة.

وتابعت عن كثب أعمال الإدارة الخاصة بكل لجنة و زيادة اعداد الكشافات الاحتياطية في حال انقطاع التيار الكهربائى اثناء اداء الطلاب لامتحاناتهم. و باشرت انتظام تواجد مراقبي اللجان بامكانهم ؛ كما وجهت بضرورة تواجد أستاذ المادة للرد علي استفسارات الطلاب، كما تضمنت الاستعدادات التأكد من جاهزية العيادات الخاصة باللجان و وجودها طوال فترات الامتحانات لمواجهة أي طوارئ طبية و اتخاذ اللازم لضمان سلامة الطلاب.


ومن ناحية أخرى اطمأنت علي مناسبة الورقة الامتحانية لقياس مستوي الطالب و التأكد من طبيعة الأسئلة و مباشرتها وعدم خروجها عن المقرر.


و شددت علي أن إدارة الكلية تعمل بشكل فعال علي توفير كافة الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات بشكل لائق وفق أعلي معايير الالتزام و الانضباط لكافة العاملين بالكلية من خلال التكامل بين السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة،  و الموظفين و إدارة الأمن و الدفاع المدني.

جامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني المتيني معهد كونفوشيوس مدير معهد كونفوشيوس

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