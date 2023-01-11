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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

سؤال في امتحان يثير الجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

صوؤة متداولة
صوؤة متداولة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة تدعي أنها من امتحان بكلية الزراعة جامعة كفر الشيح .

انتشرت الصورة علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشكل كبير مما أدي الي تفاعل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي .

وكانت الصورة المتداولة تحتوي علي “سؤال تمنيته ولم يأت ..أكتبه وأب عنه ”

وأطمن انت كده كده هتاخذ 10 درجات علشان أنا دكتور برنس 

الصورة المتداولة 

واستياء شديد علي  موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، بعد انتشار صورة لمحادثة عبر“واتساب” بين طلاب وأحد أعضاء هيئة التدريس بإحدى الجامعات، حيث تنمر فيها الطلاب على عضو هيئة التدريس.

 

تنمر طلاب على دكتورة


تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة المحادثة لطلاب يتنمرون على أحد الدكاترة، حيث قال أحدهم: “جدعان هو الشابتر التالت ده بتاع الدكتورة القصيرة التخينة شوية دى؟ ولا الدكتورة التانية؟”.


ليرد الثانى قائلا: “أيوه هى اللى كانت لابسة قميص أخضر كأنها جاية من غيط البرسيم دى”.

وكتب الثالث: “يا جدعان يا أدمن.. امسحوا بسرعه الدكتورة معانا على الجروب قبل ما تشوف الرسايل ونشيل المادة بسببكم”.

رد الدكتورة على الطلاب 


قامت الدكتورة بالرد على الطلاب قائلة: “يا ولاد الله يهديكم ضحكتونى.. ابنى وأنا نازلة بالطقم ده قالى الطلاب هيتريقوا عليكى وسبحان الله كلامه صح”.

وأضافت: “مالهم القصيرين يا ولاد؟ ده أنا عسل، وبعدين إيه تخينة دى هى الهدوم اللى بتنفش إنما أنا واخدة وزن مثالى، مش هشيل حد ولا حاجة يا حبايبى بالعكس، ضحكتونى وفكرتونى بكلام ولادى ربنا يحميكو”.

كما أكدت أن “الامتحان هييجى مباشر ومن التعريفات اللى ركزت عليها.. ربنا يوفقكم”.

تعاطف السوشيال ميديا 


حالة من التعاطف الشديد سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعى بعد رد الدكتورة على الطلاب، وتفاعل مع الصورة عدد كبير وجاءت التعليقات: “هي فعلا دكتورة في الأدب والأخلاق، وحقها إنهم يروحوا يعتذروا لها ويكون درس ليهم طول حياتهم ويعتبروها أمهم، أعتقد محدش يرضى يقول كدا على مامته، شااااابوه ليها بجد”.

وكتب آخر: “إيه العسل ده بجد، برغم إني اتضايقت من كلام الطلاب، بس الدكتورة بجد حلوة أوي، ربنا يحميها يا رب”.

وعلق الأخير قائلا: “بصراحة هي إنسانة فعلا متربية وأثبتت إنها دكتورة سوية، الخيبة بقى على الطلاب نفسهم”.  

مواقع التواصل الاجتماعي كلية الزراعة جامعة كفر الشيح جامعة كفر الشيح التواصل الاجتماعي فيس بوك رواد مواقع التواصل الإجتماعي

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