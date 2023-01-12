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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لاميتا فرنجية تستعرض جمالها في أحدث ظهور.. فيديو

صدى البلد

شاركت الفنانة لاميتا فرنجية، متابعيها صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، من خلال خاصية الاستوري.

وظهرت لاميتا في الصورة بإطلالة شتوية متميزة، مرتدية فستان وبالطو وحذاء طويل الرقبة باللون الأسود.

 وتحرص لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

أعمال لاميتا فرنجية 

وشاركت لاميتا فرنجية فى أعمال عديدة منها فيلم عمر وسلمى 3 مع تامر حسنى، ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".

 

وابتعدت حاليا لاميتا فرنجية عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" مع النجم تامر حسنى والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فنى .

 

وتزوجت لاميتا فرنجية من رجل الأعمال اللبناني فريدي مخرز في نوفمبر 2014 بباريس، وقد رزق الثنائي بابنهما الأول جاستن في أغسطس 2016 بالولايات المتحدة الأمريكية.

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