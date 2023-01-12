3 قاعات جديدة.. تعليم مطروح: إعادة تأهيل مركز التطوير التكنولوجي

أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن أعضاء مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية قاموا بإجراء صيانة شاملة لكافة الأجهزة الموجودة بالمركز سواء كانت معطلة أو التى تحتاج إلى صيانة بسيطة.



وأضاف أن الهدف من ذلك من أجل إعادة تأهيل المركز وتجهيزه بإدخال عدد من الأجهزة لإعداد القاعات بالمركز لاستقبال تدريبات المعلمين على التحول الرقمى واختبارات الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلى من أجل مواكبة التقدم العلمي باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية.

وأشاد بجهود كافة العاملين بالمركز والمساهمة الفاعلة وسرعة الانتهاء من إعداد و تجهيز 3 قاعات تدريبية جديدة مجهزة بطاقة استيعابية بعدد خمسة وخمسين جهازاً متصل بشبكة الإنترنت فائق السرعة، مشيراً إلى أن المركز يتولى صيانة الأجهزة الإلكترونية بالإدارات التعليمية والمدارس بالإضافة إلى إمداد المدارس بشبكات الإنترنت .

وتفقد وكيل الوزارة اليوم مركز التطوير التكنولوجي متابعاً سير العمل بمعامل الحاسب الآلي وأقسام المتابعة والصيانة والشبكات والإنترنت وذلك بحضور أحمد فتح الباب مدير المركز.

وأشاد مدير المديرية بالتطور الملحوظ في منظومة العمل والتنظيم الإداري داخل مركز التطوير، مؤكدا أن العمل بروح الفريق الواحد يحقق دوماً التقدم المهني.