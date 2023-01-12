متظاهرون في بيرو يقطعون طرقا لإقامة جنازات جماعية لضحايا أعمال عنف..فيديو

عرضت فضائية "يورونيوز"، فيديو يرصد بيرو تشيّع ضحايا الاحتجاجات المستمرة في أكثر من مدينة.

وأوضحت أنه قطع متظاهرون في البيرو طرقاً وأقاموا جنازات جماعية، لقتلى الاحتجاجات العنيفة ضد الحكومة والتي تهزّ البلاد منذ أسابيع، فيما دعت الولايات المتحدة إلى "ضبط النفس" من الجانبين.

وامتدّت المواجهات العنيفة إلى مدينة كوسكو السياحية، العاصمة القديمة لإمبراطورية الإنكا، حيث قُتل متظاهر وجُرح أكثر من 20 آخرين بينهم ستة شرطيين.

بذلك، يكون 41 شخصاً على الأقل قد قتلوا منذ كانون ديسمبر في تظاهرات تطالب بتنحي رئيسة البيرو دينا بولوارتي التي تسلّمت رئاسة البلاد بعد عزلالرئيس الاشتراكي بيدرو كاستيو وتوقيفه في السابع من كانون ديسمبر، إثر اتهامه بمحاولة انقلاب لسعيه إلى حل البرلمان الذي كان يستعد لطرده من السلطة.