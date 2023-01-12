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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الشهابي يشيد ببيان مجلس أمناء الحوار الوطني.. ويؤكد مشاركة حزبه في الجلسات

ناجى الشهابى رئيس
ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل

رحب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل ببيان مجلس أمناء الحوار الوطني الذى أعلنه اليوم وحدد فيه الموضوعات التى ستناقشها اللجان الفرعية المنبثقة عن المحاور الثلاثة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتى تنعقد جلساتها على التوالى ثلاثة أيام من كل اسبوع.

وأكد الشهابي فى بيان صحفى له جاهزية حزبه للمشاركة فى الحوار بكافة الموضوعات الـ 19 التى حددها مجلس الأمناء ، مؤكدا أنه سبق وأرسل المنسق العام للحوار ورئيس مجلس أمناء الحوار رؤية حزب الجيل فى هذه القضايا الـ19 وكشفا بأسماء من سيتولون عرضها من قيادات الأحزاب وخبرائه مع بيان واف عن كل منها.

وأعرب رئيس حزب الجيل عن سعادته البالغة بتلك القرارات التى أعلنها مجلس الأمناء وخاصة تأكيده على بدء الجلسات الفعلية للحوار فى الأيام المقبلة.

وشدد «الشهابى» على أن الرأى العام المصرى منتظر هذا الحوار ونتائجه ويعلق عليها آمالا كبيرة فى أن تكون روشتة تخرج مصر من أزماتها الحالية وتكون خارطة طريق هادية للدولة وهى تبنى الجمهورية الجديدة.

ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل بيان مجلس أمناء الحوار الوطني قيادات الاحزاب حزب الجيل

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