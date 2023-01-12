النادي الثقافي بكفر الشيخ ينظم ندوة دينية حول تصحيح المفاهيم الخاطئة بشنو

نظم الصالون الثقافي بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، الندوة الدينية بعنوان «تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الشباب» بمركز شباب شنو بمشاركة 40 شاباً وفتاة من أعضاء المركز وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



من جانبه، أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن النادي الثقافي يحرص على تنويع المحتوى الذي يقدمه للنشء والشباب بين اللقاءات التثقيفية والدينية وغيرها من الموضوعات لمناقشة الشباب وإتاحة الفرصة للتعبير عن آرائهم ورفع المستوى الثقافي والفني والوعي الديني لدى الشباب لنشر الوعي وتصحيح المفاهيم.



أدار الندوة الشيخ مدحت قطب بالأوقاف والذي ناقش عن دور المؤسسات الدينية والشبابية في نشر الوعي والمفاهيم الاجتماعية السليمة ومواجهة توارث مجتمعنا عبر سنوات عدة بعض المفاهيم الخاطئة التي أعاقت تطوره.

يذكر أن الندوة جرى تنظيمها بمركز شباب شنو بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، متابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، تنفيذ همت مصطفى، مسؤول النشاط الثقافي بالمديرية.

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