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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق شب في مزرعة دواجن بـ كفر الشيخ.. صور

حريق في كفر الشيخ
حريق في كفر الشيخ

تمكن رجال الحماية المدنية في محافظة كفر الشيخ، مساء اليوم، الخميس، من إخماد حريق شب في مزرعة دواجن بعزبة الشيخ التابعة للوحدة المحلية لقرية حصة الغنيمي، بمركز قلين.

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وكانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، تلقت إشارة بنشوب حريق بمزرعة دواجن بعزبة الشيخ التابعة للوحدة المحلية بحصة الغنيمي بقلين.

 

هرعت على الفور، سيارات الشرطة والإسعاف والحماية المدنية والإطفاء، إلى موقع الحادث، وجرى السيطرة على الحريق تماماً ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.


وأسفر عن الحريق نفوق عدد من الكتاكيت، وجرى التعامل مع الحريق، وإنقاذ بقية الكتاكيت بالمزرعة، وحرر رجال الشرطة المحضر اللازم، وانتداب المعمل الجنائي لإجراء المعاينة اللازمة وبيان سبب الحريق.

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إدارة الأزمات محافظة كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ إخماد حريق الحماية المدنية كفر الشيخ

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