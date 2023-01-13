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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خالد عكاشة: البيان المشترك المصري السعودي يؤكد عمق الشراكة بين البلدين وتطابق المواقف

العميد خالد عكاشة
العميد خالد عكاشة

علق العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على البيان المصري السعودي المشترك الذي يؤكد دعم المملكة للأمن المائي المصري.

 

وقال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "البيان المشترك المصري السعودي اليوم يؤكد عمق الشراكة بين البلدين وتطابق المواقف”.

 

وأضاف: “السعودية من اللحظة الأولى لبدء مصر ماراثون الحفاظ على حقوقها المائية كان موقفها المبدئي الوقوف بجانب مصر”.


وأشار: “ليس غريبا على المملكة العربية السعودية الوقوف بجانب مصر”٫ موضحا: “اللجان المشتركة هي مطبخ صناعة السياسات والشراكات بين مصر والسعودية”.
 

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