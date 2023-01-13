جدول دورات مركز الدراسات القانونية والاقتصادية بحقوق عين شمس

أعلن مركز الدراسات القانونية و الاقتصادية كلية الحقوق جامعة عين شمس جدول دورات مركز الدراسات القانونية و الاقتصادية اللازمة للتسجيل فى قائمة خبراء المركز.

و يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور محمد صافى عميد كلية حقوق عين شمس و الدكتور أحمد ديهوم وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع و تنمية البيئة و الدكتورة سالى سمير مدير المركز ، ينظم مركز الدراسات القانونية و الاقتصادية بكلية الحقوق جامعة عين شمس البرنامج التدريبى “إعداد وتأهيل محامى متخصص فى منازعات الشركات”.

١- ماهية الشركات و تأسيسها من ١٩/٢/٢٠٢٣ الى ٨/٣/٢٠٢٣ بتكلفة رسوم ٧٠٠ جنيه.

٢- آلية فض منازعات الشركات مع العمال و الغير من ٥/٣/٢٠٢٣ إلى ٨/٣/٢٠٢٣ بتكلفة رسوم ٧٠٠ جنيه.

٣- البورصة و سوق راس المال من ١٩/٣/٢٠٢٣ إلى ٢٢/٣/٢٠٢٣بتكلفة رسوم ٧٠٠ جنيه.

٤- الاندماج و الاستحواذ و المعاملة الضربية من ٧/٥/٢٠٢٣ إلى ١٠/٥/٢٠٣٣ بتكلفة رسوم ٧٠٠ جنيه.

٥- محامى الشركات و المعاملة الضربية من ٢/٧/٢٠٢٣ إلى ٥/٧/٢٠٢٣ بتكلفة رسوم ٧٠٠ جنيه.

٦- الجمارك و الممارسات الموحدة للاعتمادات المستندية من ١٤/٧/٢٠٢٣ إلى ١٩/٧/٢٠٢٣ بتكلفة رسوم ٧٠٠ جنيه.

ويمنح طلبة وحديثي التخرج من الجامعات المصرية خصم 10٪؜ ، ويمنح حديثي التخرج وطلبة عين شمس وطلبة الدراسات العليا والدكتوراه والمحامين وضباط الشرطة والهيئات القضائية خصم 15%.

علمًا بأن الدارس يمنح شهادة معتمدة ومختومة من الكلية، ويعتبر هذا البرنامج احدى ورش العمل لطلبة الدكتوراه.

يستحق المشترك كارنيه عضوية في قائمة خبراء مركز الدراسات القانونية والاقتصادية بحضور خمس دورات.

وعلي الراغبين في الاشتراك دفع قيمة الاشتراك علي Login | ASU Smart Campus ثم التوجه إلي مركز الدراسات القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق جامعة عين شمس - الدور الرابع مبني (أ) لتسجيل اسمائهم قبل موعد بدء البرنامج بوقت كاف.



