عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جدول دورات مركز الدراسات القانونية والاقتصادية بحقوق عين شمس

كلية الحقوق جامعة
كلية الحقوق جامعة عين شمس

أعلن مركز الدراسات القانونية و الاقتصادية كلية الحقوق جامعة عين شمس جدول دورات مركز الدراسات القانونية و الاقتصادية اللازمة للتسجيل فى قائمة خبراء المركز.

و يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور محمد صافى عميد كلية حقوق عين شمس و الدكتور أحمد ديهوم وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع و تنمية البيئة و الدكتورة سالى سمير مدير المركز ، ينظم مركز الدراسات القانونية و الاقتصادية بكلية الحقوق جامعة عين شمس البرنامج التدريبى “إعداد وتأهيل محامى متخصص فى منازعات الشركات”.

١- ماهية الشركات و تأسيسها من ١٩/٢/٢٠٢٣ الى ٨/٣/٢٠٢٣ بتكلفة رسوم ٧٠٠ جنيه. 

٢- آلية فض منازعات الشركات مع العمال و الغير من ٥/٣/٢٠٢٣ إلى ٨/٣/٢٠٢٣ بتكلفة رسوم ٧٠٠ جنيه.

٣- البورصة و سوق راس المال من ١٩/٣/٢٠٢٣ إلى ٢٢/٣/٢٠٢٣بتكلفة رسوم ٧٠٠ جنيه.

٤- الاندماج و الاستحواذ و المعاملة الضربية من ٧/٥/٢٠٢٣ إلى ١٠/٥/٢٠٣٣ بتكلفة رسوم ٧٠٠ جنيه.

٥- محامى الشركات و المعاملة الضربية من ٢/٧/٢٠٢٣ إلى ٥/٧/٢٠٢٣ بتكلفة رسوم ٧٠٠ جنيه.

٦- الجمارك و الممارسات الموحدة للاعتمادات المستندية من ١٤/٧/٢٠٢٣ إلى ١٩/٧/٢٠٢٣ بتكلفة رسوم ٧٠٠ جنيه.

txt

لو هتقدم على الماجستير أو الدكتوراه بـ«عين شمس»|تعرف على الشروط وآخر موعد للتقديم

txt

تضم 10 مجالات.. تعرف على آخر موعد وشروط التقدم لجائزة خليفة التربوية

ويمنح طلبة وحديثي التخرج من الجامعات المصرية خصم 10٪؜ ، ويمنح حديثي التخرج وطلبة عين شمس وطلبة الدراسات العليا والدكتوراه والمحامين وضباط الشرطة والهيئات القضائية خصم 15%.

علمًا بأن الدارس يمنح شهادة معتمدة ومختومة من الكلية، ويعتبر هذا البرنامج احدى ورش العمل لطلبة الدكتوراه.

يستحق المشترك كارنيه عضوية في قائمة خبراء مركز الدراسات القانونية والاقتصادية بحضور خمس دورات.

وعلي الراغبين في الاشتراك دفع قيمة الاشتراك علي Login | ASU Smart Campus ثم التوجه إلي مركز الدراسات القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق جامعة عين شمس - الدور الرابع مبني (أ) لتسجيل اسمائهم قبل موعد بدء البرنامج بوقت كاف.


 

جدول دورات مركز الدراسات القانونية والاقتصادية بحقوق عين شمس
جدول دورات مركز الدراسات القانونية والاقتصادية بحقوق عين شمس
مركز الدراسات القانونية و الاقتصادية كلية الحقوق جامعة عين شمس جدول دورات مركز الدراسات القانونية قائمة خبراء المركز إعداد وتأهيل محامى متخصص منازعات الشركات Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من أحمد شوبير بعد تعادل الأهلي مع المصري

بيلبسها الجزمة.. صورة تثير الجدل لـ شيرين عبد الوهاب والسبب حسام حبيب

ضربة موجعة لـ الأهلي قبل مواجهة الزمالك

سعر الذهب الآن في مصر بالفترة المسائية

مشكلتي من ليلة الدخلة.. قصة هناء في محكمة الأسرة: أنا تعبت

نزيف جديد| خالد الغندور في بوست ساخر من زيرو الأهلي و المصري

رد فعل غريب للبرازيلي سافيو بعد تعثر الأهلي أمام المصري

مبنحبوش .. الجمهور الكويتي يحرج شيرين عبد الوهاب بسبب حسام حبيب| شاهد

موضوعات متعلقة

خبير: تطوير المناهج لذوي الإعاقة البصرية سيزيل الصعوبات في الدراسة

خبير: تطوير المناهج المختلفة لذوى الهمم يأتي حسب حالة واحتياج كل طالب

أستاذ مناهج: آليات جديدة لتطوير واستثمار طاقات الطلاب ذوي الإعاقة البصرية

تعرف على أهداف "جائزة التميز الداخلية" بجامعة عين شمس

ترشيحاتنا

بيان عاجل من أمريكا بشأن نتائج التحقيق في ملف تعطل الطيران

لابسة روب ؟|الجمهور يهاجم شيرين عبد الوهاب بسبب إطلالتها في حفل الكويت .. صور

مكاسب هائلة في أسهم بورصات أوروبا

تسريب جديد لصور ومواصفات سلسلة Oppo Find X6

جريشة: المصري لا يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي.. وهذا موقفي من إنذار متولي

غزيرة ورعدية.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي وسقوط الأمطار على هذه المناطق|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيرين عبد الوهاب تطرد الأحزان وتتألق بفستان زفاف فى حفلها بالكويت.. شاهد

سبب زيادة الزلازل.. جدل حول اصطدام النجم الطارق بالأرض في رمضان

بوزن زائد | ظهور صادم لـ شيرين عبد الوهاب بحفلها فى الكويت .. صور

هكذا كانت مصر قديما..إيلون ماسك يغرد بفيديو من داخل معبد دندرة بقنا

فيديو

تفاصيل صادمة.. رحمة رياض تكشف عن تعرضها للضرب من فنانة في مونديال قطر| فيديو جراف

عقوبتها الحبس والغرامة.. الضحك والتفكير الزائد أثناء القيادة مخالفات أثارت سخرية النشطاء

كشفوا ماضيها.. رواد التواصل الاجتماعي يتداولون صورا قديمة لياسمين عز

بسبب فني أسانسير.. منشد شهير يكشف عن كارثة “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

اﻟﻤﺰﻳﺪ