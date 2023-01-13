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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالكاجوال .. إطلالة جذابة لـ أسماء جلال عبر انستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة أسماء جلال،  جمهورها صوراً جديدة  عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت أسماء جلال، بإطلالة ناعمة  جذابة بالكاجوال ، مما حازت على إعجاب متابعيها .


حلت الفنانة أسماء جلال ضيفة في الأحداث الأخيرة من مسلسل “الغرفة 207”، ودشن عدد من رواد السوشيال ميديا أسم الفنانة “أسماء جلال” عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك للإشادة بدورها في مسلسل “الغرفة 207”.

وتصدر اسم الفنانة “أسماء جلال” قائمة الأكثر تداولًا عبر"تويتر"، وجاءت تعليقات رواد السوشيال ميديا علي دور أسماء جلال في الأحداث الأخيرة من مسلسل “الغرفة 207”

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