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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

50 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 13 يناير 2023

صدى البلد

استقرت أسعار الدواجن والبيض في المزارع والأسواق اليوم الجمعة 13 يناير 2023 بعد أن ارتفعت بشكل كبير بداية الشهر الجاري.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدواجن والبيض  ضمن نشرته الخدمية التي يقدمها للمواطنين والتي تشمل أسعار الذهب وسعر صرف الدولار وجميع العملات بالإضافة إلى أسعار الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم.

أسعار الدواجن اليوم

كان سعر الدواجن ارتفع  بنحو 7 جنيهات للكيلو الواحد خلال تعاملات الأسبوع الجاري، وتم ضخ ما يقرب إلى 143 ألف طن منتجات أعلاف لسوق الدواجن خلال اليومين الماضيين، بعد ما أفرجت الموانئ عنها.

سعر الدواجن البيضاء في الأسوق

وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء نحو 46 جنيهًا للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك 50 جنيها للكيلو، بعد إضافة تكليف النقل وربح التاجر.

واستقرت أسعار الدواجن الساسو «الفراخ الحمراء» مسجلة نحو 58 جنيها في المزارع لتصل إلى المستهلك بنحو  62  جنيهًا للكيلو.

أما عن  سعر الدواجن البلدي فوصل سعر الكيلو إلى 75 جنيهًا في الأسواق، واستقرت الدواجن الرومي عند 70 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ اليوم الجمعه

 أسعار الأوراك بين 55 جنيهًا للكيلو.

 سعر الأجنحة وصل إلى 35 جنيها للكيلو.

وسعر  البانيه بين 110 جنيهات للكيلو.

وسجل سعر طبق الكبد والقوانص 40 جنيها .

 الشيش طاووق استقر عند  100 جنيه.

 

البيض اليوم الجمعه  في السوق 

استقرت أسعار البيض في الأسواق اليوم بعد أن شهدت ارتفاعا بنحو 15 جنيها من أعلى مستوى لسعر طبق البيض، حيث جاءت كالتالي:

استقر سعر البيض الأحمر عند 80 جنيهًا للكرتونة  لتصل إلى المستهلك بنحو 88 جنيها. 

ووصل سعر البيض الأبيض إلى 79 جنيهًا للكرتونة لتصل إلى المستهلك بـ 85 جنيهًا .

أما  البيض البلدي فسجّل 90  جنيهًا للطبق في المزرعة ليصل إلى الأسواق 98 جنيهًا.

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