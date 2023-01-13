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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منها تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية.. عقوبات جديدة تنتظر إيران

إيران والاتحاد الأوروبي
إيران والاتحاد الأوروبي

أعلن مندوبو أعضاء الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أنهم يبحثون حزمة رابعة من العقوبات ضد إيران، بسبب الانتهاكات المستمرة للاحتجاجات في البلاد الإيرانية، وفقا للعربية.

 

وفي وقت سابق، كانت قد اقترحت ألمانيا تصنيف الحرس الثوري الإيراني ككل منظمة إرهابية، وأشارت المصادر أن الاتحاد الأوروبي يبحث إدراج الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب بناء على الطلب الألماني.

 

وعلى جانب آخر، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، على تويتر، أن الولايات المتحدة فرضت جولة جديدة من العقوبات على إيران، تشمل المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري بسبب محاكمات المحتجين.

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وقد تواصلت الاحتجاجات الشعبية في إيران ضد النظام، وشهدت مدن إيرانية مختلفة، بينها العاصمة طهران، احتجاجات ليلية، يوم الثلاثاء وفجر الأربعاء، ردد خلالها المحتجون شعارات مناوئة للنظام.

 

وتواصلت التظاهرات ومسيرات أيضا في حي سلسبيل في طهران، كما أغلق المحتجون الشارع الرئيسي في الحي الذي يتوسط طهران، وفي حي طهرانبارس، وفي محافظة غلستان.

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