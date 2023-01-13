محافظ القليوبية: ضبط 84 طن سلع غذائية بمخزن فى قرية زاوية النجار

تمكن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية من ضبط أحد المخازن التابعة لأحدي الشركات الكبرى التي تعمل في مجال تجارة السلع التموينية وتسويقها لتجار الجملة اليكترونيا أوعن طريق سيارات النقل مقامه علي مساحة 2 فدان بقريه زاوية النجار بقليوب والمخزن مقام بدون ترخيص وخارج الحيز العمراني ويحتوي علي كميات كبيرة من السلع الغذائية مجهولة المصدر والمخزنة بدون سندات أو فواتير بهدف عدم تداولها واحتكارها بالإضافة الي ضبط كميات من السكر المخصص بيعة في التموين.



جاءت الحملة بحضور العميد أحمد عبد العليم مدير مباحث تموين القليوبية وممثلي الطب البيطري والتموين والصحة ومدير المتابعة بالمحافظة وقد أسفرت الحملة عن ضبط ١٤ طن أرز و٣٠ طن زيت و٥ طن دقيق و١٦ طن مكرونة و١٣ طن بقوليات و ٦ طن سكر تموين غير مخصص للبيع الحر.

ووجه محافظ القليوبية مباحث التموين ومديرية التموين والأجهزة المختصة بالتحفظ علي كل السلع المخالفة لعرضها علي النيابة والتنسيق لبيعها في المعارض التي تقيمها المحافظة بالمدن المختلفة لتلبي احتياجات المواطنين بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك.



وتأتي الحملة في إطار استمرار تنفيذ خطة المحافظة الشاملة للاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية بالأسواق، والبيع بأسعار مناسبة، تنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية، للمتابعة المستمرة لموقف الأسواق، وأسعار السلع ورصد محتكري السلع والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة لكافة فئات المواطنين، وكذلك التأكد من وضع الأسعار على مختلف السلع بشكل واضح وبخاصة السلع الاستراتيجية.



وأكد محافظ القليوبية أنه سوف يتم التعامل بكل حسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء أو تخزين أو احتكار أي سلعة، مشيراً الي ان المحافظة مستمرة في إقامة العديد من المنافذ والشوادر بكافة مراكز ومدن وقري المحافظة بهدف توفير المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية أمام المواطنين.

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