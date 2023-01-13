مصرع شاب وإصابة 2 آخرين إثر تصادم 3 دراجات بخارية ببني سويف

لقي شاب مصرعه وأصيب 2 آخرين، إثر وقوع حادث تصادم 3 دراجات بخارية، على أحد الطرق الفرعية دائرة مركز ناصر شمال محافظة بني سويف، في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلي المستشفي، واودعت جثة المتوفي داخل المشرحة، فيما نقل المصابان إلي قسم الإستقبال لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم 3 دراجات بخارية بالطريق الفرعي عزبة داؤد ـ ابشنا، دائرة مركز ناصر شمال المحافظة، نتج عنه مصرع شاب في نهاية العقد الثالث من العمر، وإصابة اثنين آخرين، تم توجيه سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقلوا إلى المستشفى الجامعي، وتم التوجيه بتقديم اوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابان، وإيداع جثة المتوفي داخل المشرحة لحين الإنتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة.



انتقلت إلى موقع الحادث 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع، وجرى نقل المصابين إلي مستشفي بني سويف الجامعي وتم إيداع جثة المتوفي داخل المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق لحين الإنتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة.

واستقبلت مستشفى بني سويف الجامعي؛ مجدي سعيد عزيز 29 عامًا، جثة هامدة، جرى إيداع جثته داخل مشرحة المستشفى لحين الإنتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويه لدفنه بمقابر أسرتة.



فيما استقبل قسم الإستقبال والطوارئ؛ عبد الحميد محمد رفاعي 24 عامًا، طالب كلية تمريض، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، و سيد عبد الحميد سيد 30 عامًا، سائق، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيسر.