ضبط طلمبة مواد بترولية على الرصيف تدار بدون ترخيص في بني سويف

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر شمال محافظة بني سويف برئاسة علي يوسف رئيس المدينة تنفيذ حملة نظافة مكبرة بمدينة ناصر تحت إشراف ماجد رمضان نائب رئيس المركز رفع كمية كبيرة من نواتج التطهير والقمامة تقدر بحوالي ٩٠ طن قمامة من شوارع الإصلاح الزراعي وشارع المرور وشارع المستودع وشارع أبو بكر الصديق وشارع جمال عبد الناصر، بجانب متابعة أعمال النظافة بقرية بني عدي والرياض والزيتون وجمع القمامة من المنازل والتي تقدر بحوالي ٨ طن قمامة.



بينما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ضبط طلمبة رصيف تدار بدون ترخيص، وتم التحفظ على كميات من السولار وبنزين ٨٠ وتم تحرير عدد ٢ جنحة عدم الإعلان عن الأسعار، وذلك خلال حملة نفذتها إدارة تموين ناصر لضبط المخالفات التموينية بقرى المركز.



كان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف قد طالب الوحدات المحلية بالمدن والمجالس القروية بتكثيف جهودها الميدانية والانضباطية بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين لتحقيق الانضباط وإعادة المظهر الحضاري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مشكلات القرى ومتطلباتها وتيسير سبل حلها في أسرع وقت ممكن، وكذلك تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الإنارة العامة بهدف توفير الدعم الكامل لكافة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين في شتى القطاعات.