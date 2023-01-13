تطهير 7 آبار رومانية بمطروح

اكد اللواء أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بمطروح ان جهاز التعمير بمطروح سلم 7 ابار رومانى استلام نهائى بالقطاع الثانى منطقة شرق مطروح بعد تطهيرها.

وأوضح رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي أن الجهاز ينتهى من العمل في طريق اولاد عبد الدايم المتفرع من الرابية مركز سيدى براني غرب مطروح والمحور الجديد بطول ( 1.75 كم ) وبتكلفة استثمارية بلغت 2.200 مليون جنيه ويخدم تجمعات السطيعات.

وأشار أنه من المتوقع حصاد ما يقرب من 300 الف متر مكعب من مياه الامطار و بإجمالي تكلفه 20 مليون موازنة 2022-2023 في مجال مشروع مكافحة التصحر بمطروح (تطهير ابار روماني - انشاء آبار نشو سعة 100متر - سدود زراعية.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على متابعة جهود جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي الجارية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التي يعمل عليها الجهاز لتيسير المزيد من الخدمات للمواطنين بمدن ومراكز المحافظة والقرى والتجمعات البدوية في قلب الصحراء .

تطهير الابار الرومانية بمطروح