طالبان رفضت التدخل.. حريق بمكتبة وزير العدل الأفغاني السابق |شاهد

قالت مصادر صحفية، إن حريقا اندلع في الساعة 8:30 من صباح اليوم في قرية بياواشت بمديرية روخا بإقليم بنجشير في أفغانستان ولم يتم احتواء الحريق حتى الآن.

وذكرت المصادر أن المكتبة مكونة من خمسة طوابق وفيها ما يقدر بنحو 4000 كتاب، وتعود ملكيتها لوزير العدل السابق فاضل أحمد مناوي.

وحولت حركة طالبان مبنى المكتبة هذا إلى قاعدة عسكرية لها في منطقة الروخا.

وعلى الرغم من عدم تحديد سبب هذا الحريق حتى الآن، اتهمت مصادر محلية حركة "طالبان" بإضرام النار في هذه المكتبة، خصوصا أنها منعت السكان المحليين من إخماد النيران.