بسبب خليجي 25 .. توجيه عاجل من حكومة العراق بشأن الوافدين

وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بالعمل على مدار الساعة في المنافذ الحدودية؛ لمنع حصول أي تكدس أو تأخير في مرور الوافدين لحضور بطولة كأس الخليج المقامة في البصرة.

وذكرت هيئة المنافذ الحدودية في بيان لها، اليوم الجمعة، أنه "استنادا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، تستمر الزيارات الميدانية لرئيس هيئة المنافذ اللواء عمر عدنان الوائلي إلى منفذي مطار البصرة الدولي وسفوان الحدودي من أجل متابعة الإجراءات المتخذة في دخول وخروج جماهير بطولة خليجي 25".



وأشار البيان، إلى أن "السوداني وجه بالاستمرار في تقديم الخدمات لضيوف العراق والعمل على مدار 24 ساعة لمنع حصول أي تكدس أو تأخير في مرور الوافدين".

وأضاف البيان، أن "المنافذ الحدودية تعد نقطة الشروع في تحقيق الأهداف المرجوة من الخطة المعدة من قبل اللجنة العليا المشرفة على البطولة، لأن المنافذ تمثل البوابة الأولى لتدفق المنتخبات والوفود الرسمية والقنوات الإعلامية والجماهير.