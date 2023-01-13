حقوق القاهرة تعلن تعليمات هامة لطلاب الماجستير والدكتوراه

وجه الدكتور عبد الهادي العوضي عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، تنبيها مهما لجميع طلاب الدراسات العليا بالكلية قسمي الماجستير والدكتوراه، بشأن طباعة الرسائل بمطبعة الكلية .

وأوضح الدكتور عبد الهادى العوضى ، أنه يلتزم الباحث شخصيًا دون وسيط بمتابعة طباعة رسالته بمطبعة الكلية وباتخاذ كافة الإجراءات والتجهيزات المتعلقة بمناقشة رسالته وإيداع نسخها بالكلية والجامعة وفقًا للضوابط المقررة لذلك.

وأضاف أن في حالة عدم التزام الباحث بالضوابط المقررة لطباعة وإيداع الرسائل سوف يؤدي ذلك إلى مساءلته طبقًا للنظام المقرر لذلك بقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، كما انه يخضع كل موظف أو عامل يخالف الضوابط المقررة لطباعة وإيداع الرسائل إلى المساءلة التأديبية، فضلًا عن صور المسائلة القانونية الأخرى حال تحقق شروطها.

جامعة القاهرة



اعتمد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، النتيجة النهائية لمسابقة "جامعة القاهرة والمياه في قلب العمل المناخي" والتي أطلقتها الجامعة لطلابها نهاية شهر أكتوبر الماضي، في إطار مساهمة الجامعة في فعاليات الاحتفال بالأسبوع العالمي للمياه، وتنمية وعي الطلاب بأهمية المياه والحفاظ عليها، وفي ضوء استراتيجية الجامعة في فتح المسارات الإبداعية أمام الطلاب في مختلف مجالات الإبداع والابتكار، واعطاء الأهمية للبعد البيئي بوصفه ركنا من أركان جامعات الجيل الرابع.

وفاز في مجالات المسابقة المختلفة 9 طلاب، حيث فاز في بالمركز الأول في مجال الملصق الطالب زياد أحمد أبو الخير عبد الله بكلية الهندسة، وبالمركز الثاني الطالبة ميار محمد حامد عبد المجيد بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وبالمركز الثالث الطالب أحمد شريف أحمد عبد الله بكلية الطب.

وفي مجال الرسم، فاز الطالب ماريو أمجد فؤاد نصيف بكلية الطب بالمركز الأول، وفازت الطالبة ميار عبد النبي عيد جابر بكلية الزراعة بالمركز الثاني (عمل جماعي)، وفازت الطالبة شهد شريف أحمد عبد الله بكلية الطب البيطري بالمركز الثالث.

وفي مجال صناعة الفيديو، فاز الطالب محمد عماد الدين حسانين بكلية الطب البيطري بالمركز الأول، وفازت بالمركز الثاني الطالبة أميرة وائل محمد عارف بكلية الطب، وفازت بالمركز الثالث الطالبة أميرة أحمد إبراهيم بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.