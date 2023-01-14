مبادرة أهلا رمضان تصل إلى أقصى النجوع الصحراوية فى مطروح.. فيديو



تعد مبادرة اهلا رمضان أحد المبادرات الهامة التي أطلقتها القيادة السياسية لتخفيف العبء على المواطن البسيط والحد من ارتفاع الأسعار ومواجهة جشع التجار.



وتختلف محافظة مطروح عن غيرها من محافظات مصر فى تنفيذ مثل هذا المبادرات خاصة مع زيادة الرقعة المساحية والتى تصل إلى خمس مساحة مصر مع انتشار المواطنين فى التجمعات الصحراوية.



صدى البلد رصد افتتاح معرض أهلا رمضان بمدينة مرسى مطروح والمقام اول طريق السلوم لرصد الأسعار ومدى الإقبال على الشراء كما التقت ومحافظ مطروح ومديرة مديرية التموين بمطروح للتعرف على نسبة التخفيضات و خطة المحافظة للتوسع فى إقامة معارض اهلا رمضان بمدن مطروح الثمانية وكيفية وصول المبادرة إلى النجوع الصحراوية البعيدة.



القيادة السياسية ومحاربة الغلاء

تقول هند مساعد مديرة مديرية التموين بمطروح أن المبادرة تانى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتخفيف العبء على المواطن البسيط والحد من ارتفاع الأسعار ومواجهة جشع التجار مضيفة أنه لذلك تم فتح المعارض لبيع السلع الغذائية والفاكهة والخضار مبكرا .



4 منافذ بمرسي مطروح

واضافت انه تم فتح 4 منافذ لبيع السلع الغذائية المخفضة والخضروات بمدينة مرسى مطروح موزعين على المناطق السكانية لضمان وصول المبادرة لأكبر عدد من المواطنين.



4 منافذ بمدن مطروح

وأشارت أنه تم بالتوازى فتح 4 منافذ فى مبادرة أهلا رمضان لبيع السلع الغذائية المخفضة بمدن العلمين والحمام والضيعة وقرية سيدى عبد الرحمن.



سيارات متنقلة للنجوع الصحراوية

وأوضحت أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه من المخطط الدفع بسيارات متنقلة للنجوع الصحراوية البعيدة بمدن المحافظة لبيع السلع الغذائية المخفضة تخفيفا على قاطنى تلك المناطق .



محافظ مطروح يفتتح معرض اهلا رمضان

وأشارت هند مساعد ان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح افتتح أول أمس معرض " أهلا رمضان " لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية والخضروات بمقر المعرض اللوجيستي أول طريق السلوم بمدينة مرسى مطروح، بحضور اللواء أشرف ابراهيم السكرتير العام والنائب جمال الشورى والعمدة خير الله رسلان رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح ،وجمال حماد ممثل عن الغرفة التجارية بمحافظة مطروح،ووسط تواجد كبير من المواطنين بالمعرض الذين أقبلوا على شراء السلع .



محافظ مطروح يتفقد المعرض

واضافت ان محافظ مطروح تفقد أقسام المعرض من السلع الغذائية والخضروات والفاكهة المعروضة والمعلن أسعارها والتخفيضات عليها مع التأكد من جودتها واستمع إلى آراء عدد من المواطنين خلال أقبالهم على الشراء من المعروض من السلع .



رقابة مستمرة

وكشفت مديرة مديرية التموين بمطروح على وجود رقابة مستمرة من مفتشى تموين مطروح على أسعار وجودة السلع الغذائية فى المعارض المشاركة في مبادرة اهلا رمضان على مستوى المحافظة لضمان الالتزام بالأسعار والدعم المقدم.



التوسع في المعارض

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه جارى التنسيق للتوسع فى اقامة معارض اهلا رمضان على مستوى مدن المحافظة المختلفة .



التزام التجار بالأسعار

وشدد على ضرورة استمرار التزام التجار بالأسعار المخفضة للسلع عن مثيلاتها في الأسواق مع ضرورة الاستمرارية بما يواكب جهود الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين،.

الدفع بسيارات متنقلة

وجه محافظ مطروح لمديرية التموين والغرفة التجارية بتجهيز ودفع سيارات سلع غذائية مخفضة للقرى ومراكز ونجوع المحافظة لضمان وصول معارض أهلا رمضان لكافة المواطنين في كافة المراكز والقرى.



نسبة تخفيض 20%

اوضح محافظ مطروح أن تم التنسيق على نسبة التخفيض بمعرض اهلا رمضان بتخفيض 20% مع تواجد الإشراف والمتابعة على المعرض من خلال مديرية التموين ومندوب من المحافظة ،والتأكد من توافر السلع الأساسية باستمرار مع تعويض المباع منها ،والالتزام بنسبة التخفيض طيلة فترة عمل المعرض التى تستمر حتى أخر شهر رمضان تيسيرا على المواطنين .