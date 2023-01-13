مطروح .. زيادة الطاقة الكهربائية بمستشفى الحمام لمواجهة التوسعات

أوضح المهندس طارق زكى رئيس قطاع كهرباء مطروح انه تم العمل على استقرار التيار الكهربي بمدينة مرسى مطروح مع تعديل في منطقة الكورنيش امام منطقة الإسعاف لتحقيق الاستقرار في التيار الكهربي.

أضاف انه تم أيضا متابعة نقل الكابلات والاعمدة مع اعمال توسعة الطريق الدولى الساحلى الجارى تنفيذها.

وأشار إلى أنه جارى حاليا اجراءات تحويل كل المحولات الكهربية طاقة ال٥٠ كيلو وات و زيادة طاقتها الى ١٠٠ كيلو خاصة بالقري والتجمعات لتحقيق الاستقرار في التيار الكهربي.

بينما وجه محافظ مطروح بدراسة زيادة الطاقة الكهربية بمستشفى الحمام لاستيعاب التوسعات الجديدة بالمستشفى بالتنسيق مع شركة كهرباء إسكندرية والشؤون الصحية بالمحافظة.

كما ناقش محافظ مطروح جهود قطاع الكهرباء في تحقيق الاستقرار للتيار الكهربى .