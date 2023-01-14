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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طقس متقلب.. إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة بعقار في حي الجمرك بالإسكندرية

إزالة أجزاء من عقار
إزالة أجزاء من عقار شرقي الإسكندرية

 

تابع اللواء وليد البيلي رئيس حي الجمرك أعمال إزالة الأجزاء الخطرة والشروخات بالعقار الكائن 1 حارة 148 من سيدي سعيد وهو عباره عن ارضي محلات وواجهة الدور الأول والتى بها شروخات، وذلك بوجود وفاء زايد سكرتير عام الحي والإدارات المعنية.

وذكر حي الجمرك في بيان أنه بالرجوع لقسم المنشأت تبين أن العقار صادر له قرار إزالة وترميم رقم 85 لسنة 1995، وقامت الإدارة الهندسية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وجاء ذلك لدرء الخطر عن المواطنين.

هل تتأجل الامتحانات غدا.. سيول الأمطار تجتاح محافظة الإسكندرية.. صور

,تشهد محافظة الإسكندرية حاليًا سيول من الأمطار في جميع أنحاء المحافظة، وسط انخفاض حاد في درجات الحرارة وبرودة شديدة في الطقس. 

ونشرت شركة الصرف الصحي 150 سيارة ومعدة في جميع أنحاء المحافظة- تركزت معظمها في الشوارع الرئيسية - للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار، لضمان انتظام حركة المرور. 

وتواصل شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أعمال كسح تراكمات مياه الأمطار التي أغرقت شوارع المدينة.

 

الاسكندرية محافظة الاسكندرية الصرف الصحى درجات الحرارة إزالة خطورة داهمة عقار حي الجمرك

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