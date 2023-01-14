بورصة السيارات .. ارتفاع أسعار إيجل برو الجديدة

أعلنت العلامة التجارية الصينية "DFSK" عن زيادات سعرية جديدة لسياراتها داخل السوق المحلى المصرى ، خلال الشهر الاول لعام 2023 ، ضمن الزيادات المستمرة لجميع طرازات السيارات مؤخرا فى مصر .

ايجل برو موديل 2022



وتضم زيادات شركة "DFSK" طراز إيجل برو الجديدة ، والتى تاتى ضمن فئة السيارة الكروس أوفر SUV ذات السبعة مقاعد ، وبلغ قيمة الزيادة 50 الف جنيه على الفئتين المطروحين للطراز .



وتستمد السيارة ايجل برو موديل 2022 قوتها من خلال محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يمكنه انتاج قوة قدرها 165 حصانا، و 220 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 7.2 لتر لكل 100 كيلومتر، وتنتقل السرعة إلى العجلات عن طريق ناقل حركة CVT أوتوماتيكي الأداء.

ايجل برو موديل 2022



و تصل السرعة القصوى للسيارة ايجل برو موديل 2022 إلى 180 كم/ساعة ، و تتسارع من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة خلال 11.8 ثانية .

وتاتى السيارة ايجل برو موديل 2022، بشاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة ، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، جنوط رياضية 18 بوصة، وفتحة سقف كهربائية، وزجاج حراري خلفي، ونظام ملاحي GPS،وكاميرا خلفية، وإمكانية تثبيت كراسي للأطفال .

كما تضم السيارة ايجل برو موديل 2022 ، مقود حركة متعدد الوظائف، وفتحة سقف كهربائية، و زر تفعيل وإيقاف المحرك، وباقة من تجهيزات الحماية تشمل منظومة الوسائد الهوائية، والمكابح عالية الأداء، ونظام صوتي وترفيهي، مع كاميرات 360 درجة، وحساسات ركن، وعدادات رياضية .

ايجل برو موديل 2022



اما عن اسعار السيارة ايجل برو موديل 2022

- الفئة الأولى بسعر 745,000 جنيه .

- الفئة الثانية بسعر 749,999 جنيه .