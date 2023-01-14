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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات .. ارتفاع أسعار إيجل برو الجديدة

ايجل برو موديل 2022
ايجل برو موديل 2022

أعلنت العلامة التجارية الصينية "DFSK" عن زيادات سعرية جديدة لسياراتها داخل السوق المحلى المصرى ، خلال الشهر الاول لعام 2023 ، ضمن الزيادات المستمرة لجميع طرازات السيارات مؤخرا فى مصر .

ايجل برو موديل 2022


وتضم زيادات شركة "DFSK" طراز إيجل برو الجديدة ، والتى تاتى ضمن فئة السيارة الكروس أوفر SUV ذات السبعة مقاعد ، وبلغ قيمة الزيادة 50 الف جنيه على الفئتين المطروحين للطراز .

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وتستمد السيارة ايجل برو موديل 2022 قوتها من خلال محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يمكنه انتاج قوة قدرها 165 حصانا، و 220 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 7.2 لتر لكل 100 كيلومتر، وتنتقل السرعة إلى العجلات عن طريق ناقل حركة CVT أوتوماتيكي الأداء.

ايجل برو موديل 2022


و تصل السرعة القصوى للسيارة ايجل برو موديل 2022  إلى 180 كم/ساعة ، و تتسارع من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة خلال 11.8 ثانية .
وتاتى السيارة ايجل برو موديل 2022، بشاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة ، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، جنوط رياضية 18 بوصة، وفتحة سقف كهربائية، وزجاج حراري خلفي، ونظام ملاحي GPS،وكاميرا خلفية، وإمكانية تثبيت كراسي للأطفال .
كما تضم السيارة ايجل برو موديل 2022 ، مقود حركة متعدد الوظائف، وفتحة سقف كهربائية، و زر تفعيل وإيقاف المحرك، وباقة من تجهيزات الحماية تشمل منظومة الوسائد الهوائية، والمكابح عالية الأداء، ونظام صوتي وترفيهي، مع كاميرات 360 درجة، وحساسات ركن، وعدادات رياضية .

ايجل برو موديل 2022


اما عن اسعار السيارة ايجل برو موديل 2022
- الفئة الأولى بسعر 745,000 جنيه .
- الفئة الثانية بسعر 749,999 جنيه .

السيارة الكروس أوفر ارتفاع أسعار موديل 2022 SUV DFSK ايجل برو موديل 2022 ايجل برو برو موديل 2022

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