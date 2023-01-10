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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

110 آلاف جنيه زيادة .. أسعار أوبل موكا في مصر

اوبل موكا موديل 2023
اوبل موكا موديل 2023

أعلن وكيل شركة اوبل في مصر، رفع أسعار طرازات موكا موديل 2023 في بداية العام الجديد، التى تنتمى الى فئة السيارات الكروس اوفر الرياضية  .

اوبل موكا موديل 2023

وأوضح وكيل اوبل في مصر ، ان زيادة أسعار طرازات موكا موديل 2023 ، جاءت بمقدار 110 الاف جنيه كاول زيادة سعرية لشهر يناير من العام 2023 .

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ومن المعروف ان السيارة اوبل موكا موديل 2023 ، تستمد قوتها من خلال محرك 1200 سي سي تيربو، بقوة 130 حصانا، و 230 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الحركة مكون من 8 نقلات.

اوبل موكا موديل 2023

وتصل السرعة القصوى للسيارة اوبل موكا موديل 2023 إلى 200 كم/ساعة، مع القدرة على الانطلاق إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة 0، خلال فترة زمنية تقدر بـ 9.2 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود بنسبة 5.9 لتر لكل 100 كيلومتر .

اوبل موكا موديل 2023

وتاتى الابعاد الخارجية للسيارة اوبل موكا موديل 2023 ، بطول 4151 مم ، وبعرض 1791 مم ، و ارتفاع حوالي 1534 مم، مع قاعدة عجلات طولها 2557 مم، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع لـ 350 لتر.

 

وتاتى السيارة اوبل موكا موديل 2023 ، بفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، إلى جانب منظومة الوسائد الهوائية للحماية ، و قفل مركزي ومرايات جانبية كهربائية، بالاضافة إلى مكيف للهواء، وزجاج كهربائي للاربعة نوافذ .

اوبل موكا موديل 2023

اما عن الاسعار الجديدة للسيارة السيارة اوبل موكا موديل 2023 : 

- فئة اليجانس بسعر 759.990 ألف جنيه بدلاً من 649.990 ألف جنيه .

- فئة GS Line بسعر 799.990 ألف جنيه بدلاً من 689.990 ألف جنيه .

اوبل موكا موديل 2023 موكا موديل 2023 زيادة أسعار السيارات اوبل موكا اوبل موكا

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