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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سريع الإنتشار ويطول جميع الفئات..طرق الوقاية من الإصابة بـ متحور أوميكرون

متحور أوميكرون
متحور أوميكرون

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن اكتشاف متحور جديد من فيروس أوميكرون .. والذي ينتشر بشكل كبير وسريع ، وبناءً على المعلومات المتاحة، تعتقد منظمة الصحة العالمية أنه من المحتمل أن يفوق انتشار متحوّر أوميكرون متحور دلتا خاصة في البلاد التي تشهد انتشارا كثيفا لكوفيد-19.

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ونشر موقع منظمة الصحة العالمية  ان متحور أوميكرون هو المتحور الأكثر قابلية للانتقال حتى الآن بين جميع الفئات العمرية، بما في ذلك عند البالغين وعند الأطفال ، لذلك من المتوقع ازدياد عدد الأطفال المتأثرين ، والأشخاص كثيرو المخالطة الاجتماعية ومن لم يتلقوا اللقاح هم الأكثر عرضة للإصابة بكوفيد-19.

ووفقا  للموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية فان هناك بعض  الاجراءاات الاحترازية وطرق للوقاية  من  متحور أوميكرون

 طرق الوقاية من متحور أوميكرون


من أهم الأشياء التي يمكنك القيام به هو تقليل مخاطر العدوى، التي يجب اتباعها للوقاية منها :

⁃ ارتداء كمامة تغطي الأنف والفم. 
⁃ تأكد من أن يديك نظيفتان عندما تضع الكمامة وتزيلها.
⁃ المحافظة على مسافة لا تقل عن متر واحد بينك وبين الآخرين.
⁃ تجنُّب الأماكن السيئة التهوية أو المزدحمة.
⁃ فتح النوافذ لتحسين التهوية في الأماكن الداخلية.
⁃ غسل اليدين بانتظام.
⁃ الحرص علي الحصول علي اللقاح.
 

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