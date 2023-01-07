تؤدي إلى الوفاة.. أحذر إستخدام هذا النوع من المخدات

مع دخول فصل الشتاء يلجأ الكثير من الأشخاص إلي استخدام بعض الوسائل لتدفئة الغرفة منها المخدات أو ما يطلق عليها الوسادة الكهربائية ، فهي قادرة على توفير التدفئة بشكل سريع، ولكن الاستخدام الشحنات الكهربائية لفترة طويلة قد تسبب أثارا سلبية على الصحة ، ينتج عنه كوارث ناتجة عن استخدامها بشكل غير آمن قد يؤدي إلى إصابات خطيرة واحيانا الي الموت.



وانتشر في الآونة الأخيرة حوادث ناتجة عن استخدام الوسائد الكهربائية بسبب عدم الحرص الآمن عند تشغيلها ، إذ تعرضت إعلامية شهيرة لموقف صعب داخل منزلها، وذلك بعد اكتشافها لاحتراق الوسادة الكهربائية الخاصة بها أثناء نومها، وهو ما كاد أن يسبب لها كارثة كبيرة.

وفقاً لخبراء جامعة «يوتا» البريطانية كشف موقع الجامعة أشياء خطيرة عن المخدة أو الوسادة الكهربائية .. حيث اكد الخبراء أن الوسادات الكهربائية يمكن أن تسبب حروقًا بدرجة عالية قد تصل إلى 120 درجة مئوية، ويزداد خطر الإصابة بحروق إذا تم استخدامها أثناء النوم.

وهناك أسباب كثيرة لحدوث حرائق الوسائد الكهربائية أهمها :-

- وجود ثقوب في القماش.

- عدم الإغلاق التلقائي

- الأسلاك البالية.

- إنطلاق شرار من الأسلاك أو القابس أو المخرج.

- الأسباب الميكانيكية الأكثر شيوعًا لحرائق وسائد التدفئة

- يعد الأطفال وكبار السن هم الأكثر عرضة لخطر تلك الحروق، وذلك لعدم التعامل بشكل آمن لأنهم قد لا يكون لديهم الوعي أو القدرة على التعامل مع موقف خطير، ما قد يؤدي إلى إصابات خطيرة أو الموت في بعض الأحيان.

- يحدث هذا الأمر بسبب التقاء الانبعاثات الكهرومغناطيسية الخاصة بالوسائد الكهربائية، مع إشعاعات الأجهزة الإلكترونية داخل المنزل، كالهواتف المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر وغيرها.