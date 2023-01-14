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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سحر البزار: مصر لديها خطة طموحة للانتقال إلى الطاقة النظيفة

النائبة سحر البزار
النائبة سحر البزار

شاركت النائبة سحر البزار، رئيس منتدى البرلمانيين الشباب الدولي التابع للاتحاد البرلماني الدولي ، في منتدي التشريعيين للوكالة الدولية للطاقة المتجددة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقية،موضحة  " أهمية التوجه للطاقة المتجددة و موارد الطاقة النظيفة و منها الهيدروجين الأخضر .


وأشارت "البزار" فى كلمتها إلي خطة الدولة المصرية الطموحة  للانتقال إلى الطاقة النظيفة، والتي ظهرت خلال استصافتها لمؤتمر الدول الأطراف ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ  (COP 27)، في مدينة شرم الشيخ.

واضافت "البزار"، " أن الدولة المصرية تهدف إلى أن تصل مساهمة قطاع الطاقة المتجددة إلى 20٪ من إجمالي إمدادات الطاقة، بالإضافة إلي أن تصبح مركزًا استراتيجيًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر إقليميًا، وليس فقط على المستوى الوطني.


وتابعت رئيس منتدي البرلمانيين الشباب الظولي التابع للاتحاد البرلماني الدولي،  قامت مصر بتدشين المرحلة الأولى ‎من مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس و تسعى الدولة المصرية إلى توفير الأراضي اللازمة لمحطات الطاقة المتجددة.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرم الشيخ دولة الامارات الطاقة النظيفة قناة السويس النائبة سحر البزار

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