عقب استطلاع رأى المفتي.. 18 فبراير النطق بالحكم على قاتلة والدتها ببورسعيد

أحالت هيئة محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين: أحمد على جنينة، وعماد أبو الحسن عبداللاه، وأشرف عبيد علي، اليوم السبت حكمها على نورهان خليل قاتلة والدتها داليا الحوشي إلى فضيلة مفتى الديار المصرية



وحددت هيئة محكمة جنايات بورسعيد جلسة ١٨ فبراير المقبل للنطق بالحكم فى القضية عقب ورود رأى فضيلة مفتي الديار المصرية.



كانت محكمة جنايات بورسعيد نظرت قضية مقتل داليا الحوشي مشرفة عمال بورسعيد على يد نجلاها بالتعاون مع جارها عشيقها الطفل اليوم السبت .



واستمعت هيئة محكمة جنايات بورسعيد إلى مرافعة النيابة العامة والتى اسردت كافة تفاصيل القضية وشملت مرافعتها كافة أدلة الثبوت و الاتهام والاعتراف التفصيلي المتهمان



كما استمعت هيئة محكمة جنايات بورسعيد الي مرافعة المستشارة هايدى فضالي للدفاع عن المتهمة نورهان خليل نجلة مشرفة عمال بورسعيد وحاولت الدفع بوقوع المتهمة تحت التأثير للمتهم الثانى.



وطالبت دفاع المتهمة هيئة المحكمة بعدم السماح لمحامى أشقاء المجنى عليها مشرفة عمال بورسعيد بالحضور كونهم مدعين بالحق المدنى .

واستمعت هيئة محكمة جنايات بورسعيد لطلبات محامى المجنى عليها و الذي طالب المحكمة بالتصدي لافلات المتهم الثانى فى القضية من العقاب بدعوى حداثة السن ودفعهم بوجود قضية إثبات نسب للمتهم ومطالبتهم بإجراء تحليل DNA لإثبات صحة نسبه وكذا تاريخ زوج الام من الأب المنسوب إليه الطفل.