موجز السوشيال| رسالة الونش لـ يوسف أوباما بعد إعارته إلى الحزم السعودي.. ورامي جمال يثير الجدل بتعليق غامض

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:



رسالة الونش لـ يوسف أوباما بعد انتقاله للحزم السعودي| شاهد

شارك محمود حمدي الونش، لاعب نادي الزمالك، صورة تجمعه بيوسف أوباما، عبر ستوري حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “اخويا اللي هيوحشني والله ربنا يجعلها خطوة خير عليك”.

وجه الفنان رامي جمال، رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب؛": "تصرفات الاخرين السيئة ليست هي سبب الصدمات بل تصنيفنا لهم انهم مقربين العشم هو سبب الاحباط".

أشادت الفنانة مي سليم، بالفنانة وفاء عامر عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت: “أولا انا بحبك من زمان فنانة كبيرة وعظيمة وتاريخ على المستوى الانساني والفني والحنية والجدعنة وبجد بتحبي كل الناس وشغلك وعمرك ما كنتي بخيلة على حد بالنصيحة.. ليا الشرف اني اشتغل معاكي”.