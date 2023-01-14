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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: تطوير ميناء العريش ينتهي أول 2024

ميناء العريش
ميناء العريش

أعلن وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مخطط الأعمال لتطوير ميناء العريش سينتهي خلال الربع الأول من عام 2024، والمتضمن تنفيذ أرصفة بحرية وحواجز أمواج وساحات تداول وطرق داخلية ورفع كفاءة المباني وأسوار وبوابات الميناء.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية عقب انتهاء جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، في زيارة لميناء العريش، حيث استقبله اللواء محمد بولية، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للمنطقة الشمالية، واللواء محمد شريف، مدير عام ميناء العريش.

وقال جمال الدين إن ميناء العريش يتمتع بموقع فريد ومتميز على البحر متوسط يصل بين قارتي أوروبا وآسيا، ما استدعى تطويره، وذلك بالاشتراك مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة قناة السويس التي تتولى أعمال التكريك، فضلاً عن شركات مقاولات وطنية، منها المقاولون العرب والغرابلي المشاركة في أعمال التطوير، وذلك ليكون قادراً على استقبال السفن الحديثة وبحمولات ضخمة، فضلاً عن إنشاء مشروعات صوامع تداول الأسمنت الأبيض والأسود، بجانب تداول البضائع السيناوية الأخرى مثل الرمل والملح والرخام إلى الأسواق الخارجية، ما يساهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة ودفع عملية التنمية فى شبه جزيرة سيناء.

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وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية أن عمليات التطوير التي يشهدها الميناء تأتي في إطار توجيهات وتكليفات رئيس الجمهورية لتسريع وتيرة الأعمال بالميناء والتنسيق مع الجهات المعنية لتشغيل الميناء ورفع كفاءته ليضاهي الموانئ العالمية وينافس مثيلاته بشرق البحر المتوسط، على أن تنعكس عمليات التطوير على أبناء المحافظة في إطار تنمية شبه جزيرة سيناء، حيث إن الميناء هو المنفذ البحري الوحيد بشمال سيناء.

وأشار رئيس المنطقة الاقتصادية إلى التيسيرات التي منحتها المنطقة الاقتصادية للشركات التى تقوم بالتصدير، والتي استفادت منها الشركات بشكل كبير لفتح أسواق جديدة لها في أوروبا وشمال أفريقيا، ومن أبرز الدول المستوردة لهذه المنتجات "روسيا وسوريا واليونان والمغرب وليبيا"، كما أن الجهود التسويقية للميناء جذبت كبرى مشغلي الموانئ للعمل بمشروعات ميناء العريش تعمل فور استلام الأرصفة الجديدة.

ولفت جمال الدين إلى أن أعمال التطوير أسفرت عن تقدم العديد من الشركات، أهمها واحدة تعمل على تنفيذ مشروع إنشاء 6 صوامع لتخزين الأسمنت السيناوي الأسود والأبيض بطاقة تخزينية 75 ألف طن، وتبدأ أحجام التداول للمشروع خلال العام الجاري بإجمالي 250 ألف طن، وخلال العام المقبل 2024 تصل إلى 1,5 مليون طن ، بإجمالي تكلفة استثمارية 830 مليون جنيه، ومتوقع تحقيق إيرادات من تداول السفن في هذا المشروع ما يقرب من 28 مليون دولار.

العريش المقاولون العرب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس رئيس مجلس الوزراء قناة السويس الدكتور مصطفى مدبولى الهيئة الهندسية البحر المتوسط هيئة قناة السويس مصطفى مدبولي رئيس الجمهورية المنطقة الاقتصادية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

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