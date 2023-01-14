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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

4 جلسات نقاشية في مؤتمر الأورمان الثالث للتنمية المستدامة بالأقصر

صدى البلد

انطلقت اليوم ، فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الثالث لجمعية الأورمان واتحاد الصناعات المصرية للتنمية المستدامة بمدينة الأقصر والمقام خلال الفترة من ١٢ إلى ١٥ الجاري.

ويشارك في المؤتمر وزراء المالية والتضامن الاجتماعى والزراعة والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ونائب وزيرة التخطيط، ونائب وزير البترول، والمدير التنفيذى لاتحاد الصناعات،  بجانب عدد كبير من خبراء التنمية محليا وإقليميا وعالميا.

واستكمل المؤتمر مناقشة محاوره اليوم عبر 4 جلسات نقاشية يحاضر في كل منها أحد الخبراء العالميين.

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وقال محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان، نائب مدير عام جمعية الأورمان، إن الجلسة النقاشية الأولى في اليوم الثاني للمؤتمر كانت بعنوان "التعاون فى صناعة الازياء والمنسوجات لتقليل المعايير البينية والاجتماعية والحوكمة عبر السلسلة القيمة " وجمعت بين  الدكتور كاميلا ليمبيرج دباس- من اراميس البرازيل، وبيت نايت، من معهد قيادة الاستدامة بجامعة كامبريدج - المملكة المتحدة.

وأضاف، أن الجلسة الثانية كانت تحت عنون "الوصول الى رعاية صحية جيدة للمجتمعات المهمشة "، " تقليل المساواة فى الرعاية الصحية من خلال منتجات وحلول التكنولوجيا المبتكرة "، وشهدت مشاركة الدكتور بهاء الدين صروخ، من مؤسسة فيلبس، ومؤسسة فيلبس امباكت، وشارك في الجلسة الثانية عدد كبير من ممثلي الشركات والمؤسسات .

وأشار فؤاد، إلى أنه من خلال استضافة المؤتمر لهذا الطيف الواسع من الخبراء العالميين والمحليين في مجالات التنمية والجهات والهيئات الاقتصادية ومن خلال محاوره الأساسية، يسعى المؤتمر إلى تحقيق أقصى استفادة من تبادل الخبرات وإبراز دور الاستدامة في تعزيز تنافسية المؤسسات الاقتصادية، ورفع الإنتاجية، وتعزيز المؤشرات الاقتصادية والتنموية لتطبيق مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، فضلاً عن تفعيل التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية لخلق شراكات إيجابية بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية مع مراعاة رؤية مصر 2030، وهذا ما يهدف إليه المؤتمر.

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