دينا الشربيني وشريف سلامة بالبالون الطائر في الأقصر

شهد مطار البالون الطائر بالاقصر اليوم الجمعة تواجد ابطال مسلسل كامل العدد.

وقال خالد سليمان مصور بشركات البالون الطائر ، ان الفنانة دينا الشربينى والفنان شريف سلامة و باقي فريق عمل مسلسل كامل العدد كانوا متواجدين اليوم بمطار البالون واستقلوا البالون وقاموا بتصوير عدد من مشاهد المسلسل به.

وأضاف أن فريق عمل المسلسل اثناء التصوير استمتعوا بالمعالم الاثرية والسياحية بمدينة الأقصر .

الجدير بالذكر أن الفنانة دينا الشربينى، تخوض موسم دراما رمضان 2023 بمسلسل «كامل العدد»، وتقدم خلاله دورا كوميديا ، وتعد هذه المرة الأولى لها أن تقدم كوميديا فى مسلسلاتها، ويشاركها البطولة شريف سلامة، ومصطفى درويش، وهو من تأليف يسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوى.

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