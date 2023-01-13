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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دينا الشربيني وشريف سلامة بالبالون الطائر في الأقصر

دينا الشربينى وشريف
دينا الشربينى وشريف سلامة بالبالون الطائر بالاقصر

شهد مطار البالون الطائر بالاقصر اليوم الجمعة تواجد ابطال مسلسل كامل العدد.

وقال خالد سليمان مصور  بشركات البالون الطائر  ، ان الفنانة دينا الشربينى والفنان شريف سلامة و باقي فريق عمل مسلسل كامل العدد كانوا متواجدين اليوم بمطار البالون واستقلوا البالون وقاموا بتصوير عدد من مشاهد المسلسل به.

وأضاف أن فريق عمل المسلسل اثناء التصوير استمتعوا بالمعالم الاثرية والسياحية بمدينة الأقصر .

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الجدير بالذكر أن الفنانة دينا الشربينى،  تخوض موسم دراما رمضان 2023  بمسلسل «كامل العدد»، وتقدم خلاله دورا كوميديا ، وتعد هذه المرة الأولى لها أن تقدم كوميديا فى مسلسلاتها،  ويشاركها البطولة شريف سلامة، ومصطفى درويش، وهو من تأليف يسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوى.

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الأقصر دراما رمضان الفنانة دينا الشربيني موسم دراما رمضان الشربيني المعالم الأثرية أبطال مسلسل فريق عمل المسلسل كامل العدد مطار البالون

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