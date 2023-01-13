وزير الرياضة: تطوير 37 مركز شباب في الأقصر ضمن مبادرة حياة كريمة

قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إن عدد المراكز التى يتم تطويرها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الأقصر يبلغ ٣٧ مركزاً منهم ٤ مراكز شباب جديدة، بجانب تطوير الوزارة لـ ٢٠ مركزا لتصبح مجهزة فى أفضل صورة ، وكقيمة مضافة للمنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة الأقصر.

وجه وزير الشباب المعنيين بالوزارة ومديرية الشباب والرياضة بالأقصر بمتابعة أعمال التطوير القائمة بمراكز الشباب ، والعمل على توفير أية احتياجات إضافية مطلوبة من رفع كفاءة البنية التحتية، لافتاً أن مراكز الشباب تشهد -خلال الآونة الراهنة- تطويراً كبيراً على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

كان ذلك خلال زيارته التفقدية لمحافظة الاقصر رافقه اثناء الزيارة محمد عبد القادر حجازى نائب محافظ الأقصر، ومن وزارة الشباب والرياضة ، اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، والدكتور أشرف البجرمى رئيس الإدارة المركزية للمنشآت، واللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، وإيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان، والدكتور محمد عبد القادر مساعد الوزير، وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، ومحمد فوزى مدير عام العلاقات العامة.