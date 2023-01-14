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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عبدالغفار: الدولة أنفقت مليارات كثيرة للمحافظة على صحة المصريين|فيديو

المتحدث باسم وزارة
المتحدث باسم وزارة الصحة

تواصل الدولة جهودها لتحسين حياة المصريين وتخفيف معاناتهم وذلك من خلال إطلاق المبادرات المختلفة وعلى رأسهم مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي، وقال حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزراة الصحة في هذا الصدد، إن هناك أكثر من 65 مليون مواطن مصري استفادوا من هذه المبادرة، مؤكدًا أن مباردة الفحص المبكر لفيروس سي مازالت مستمرة.

 

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وأضاف “عبد الغفار” خلال حواره ببرنامج “الستات ميعرفوش يكدبوا” والمُذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أنه منذ إطلاق المبادرة تخطت أعداد طلاب المدارس المستفيدون منها الـ 30 مليون، لافتًا إلى أن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار والتي تم تنفيذ ما يقرب من 150 ألف عملية تصل تكلفتها لحوالي 12 مليار جنيه.

وأشار المتحدث باسم الصحة إلى أن الدولة أنفقت مليارات كثيرة جدًا في سبيل المحافظة على صحة المصريين.

الصحة حسام عبد الغفار المتحدث بأسم وزراة الصحة فيروس سي مباردة الفحص المبكر لفيروس سي مبادرة القضاء على قوائم الإنتظار

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