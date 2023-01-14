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رئيس التحرير
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يفوق الشمس 10 أضعاف|قلب العقرب نجم يظهر في سماء مصر الأربعاء

نجم قلب العقرب
نجم قلب العقرب

تشهد سماء مصر يوم الأربعاء القادم، ظاهرة فلكية مميزة حين يقترن القمر مع النجم العملاق Antares (قلب العقرب) وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة وفرصة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

وقال  الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، رئيس قسم الفلك السابق، إننا نكون مع مشاهدة بديعة لظاهرة فلكية جديدة يوم الأربعاء الموافق 18 يناير، حين يقترن القمر مع نجم قلب العقرب النجم اللامع أنتاريوس (قلب العقرب - الأحمر اللون).

واضاف تادرس، أننا نشاهد اقتران القمر مع النجم العملاق Antares (قلب العقرب) حيث نراهما متجاوران في السماء، ولذلك يمكن رؤية هذا الاقتران باتجاة الشرق في الـ 4:00 صباحا في يوم 18 يناير قبل شروق الشمس، إلى أن يختفي المشهد من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس .

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نصفه مظلم.. قمر التربيع الأخير يزين سماء مصر الأحد

النجم العملاق Antares (قلب العقرب)

وأوضح أستاذ الفلك أن النجم العملاق Antares (قلب العقرب) وهو نجم أحمر يفوق كتلة الشمس بـ 10 أضعاف ويبعد 600 سنة ضوئية عن الأرض ، وهو ألمع نجم في برج العقرب.

وأشار الدكتور اشرف تادرس، إلي أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

ونوه أستاذ الفلك بأن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

وعلي جانب آخر تشهد سماء مصر غد الأحد، ظهور قمر التربيع الثاني "التربيع الأخير" لشهر جمادى الآخر لعام 1444هـ حيث يعد هذا القمر هو التربيع الأخير، وسيكون تربيع القمر فرصة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن قمر التربيع الثاني والأخير لشهر جمادى الآخر يشرق فى تمام الساعة 4 صباحآ يوم الأحد الموافق 15 يناير، وسيصل القمر إلى لحظة التربيع الثاني والأخير لشهر جمادى الآخر له في تمام الساعة العاشرة و57 دقيقة صباحا، وبذلك سيكون أكمل ثلاث أرباع مداره حول الأرض هذا الشهر.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إن فترة التربيع الأخير للقمر تعد الوقت المثالي لرصد تضاريس سطحه بواسطة المنظار أو التلسكوب، حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلما، لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

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