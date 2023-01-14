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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مرسي مطروح .. تعرف على التعديلات المرورية بشوارع المدينة

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال الاجتماع

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم السبت مقترح تعديل المسار المروري للشوارع الرئيسية وسط مدينة مرسي مطروح بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام و اللواء أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي واللواء محمد البندارى مدير إدارة مرور مطروح ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح  ورؤساء ومديري المديريات والإدارات والقطاعات  الخدمية المعنية  بالمحافظة .

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تمت مناقشة  كافة الآراء والتساؤلات والمقترحات، وذلك بعد حصر جميع النقاط المرورية المزدحمة  والعمل على تيسير الحركة المرورية والانتقالات  بين الشوارع  واماكن الانتظار بالإضافة إلى تطوير منظومة تشغيل إشارات المرور وربطها بجهاز  تحكم اليكترونى ، وذلك من خلال الاستعانة بالدراسة الميدانية لجامعة اسكندرية والمعاينة المشتركة لادارة مرور مطروح وجهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى.    

و تشمل الدراسة الجديدة على عدد من التعديلات للمسار المرورى بشارع إسكندرية ليشمل ٤ حارات في اتجاه واحد مع مقترح إغلاقه عند  تقاطعه مع شارع علم الروم صيفا ليكون ممشى للمواطنين وتعديل مسار شارع عمر المختار في مسار واحد تجاه البحر ،وشارع ليبيا ليكون مسار واحد  اتجاهه جنوبا.

بينما سيكون اتجاه شارع الثانوية في الاتجاهين عدا المسافة من شارع عمر المختار وليبيا في اتجاه واحد شرقا مع التشديد على منع الاشغالات والتعديات ،واغلاق فتحة الاشارة بشارع شكرى القوتلى أمام الشئون الصحية وفتح دوران اخر في الاتجاهين من وسط الشارع اخر محلات المنتجات السيوية ودوران آخر أمام المحكمة القديمة مع فتح  الدوران امام البنك الاهلي وتيسير الحركة امام بنزينة التعاون.

أما بالنسبة لمنطقة الشراع سيتم سيتم فتح المستر بجانب الشراع لدخول السيارات القادمة من امام مديرية الامن وشارع عمر المختار لدخول الكورنيش. 

أما بالنسبة لمدخل المدينة سيتم الاتجاه لشارع اسكندرية والمحطة وشكرى القوتلى ،أما القادم من شكرى القوتلي يتجه الى اتجاه اسكندرية ودوران ميدان الساعة.

وجه محافظ مطروح بسرعة الإنتهاء من المقترح وبدء تنفيذه قبل بدء  موسم الصيف القادم وعمل مؤتمر تنسيقي الأربعاء القادم  لجميع الجهات المعنية بكافة الأعمال والإشغالات المطلوبة كنقل أعمدة كهربية و ازالة جزيرة وسطى  وشنايش المطر  وتركيب بلدورات ودهانات وغيرها مع  تعديل المسار المرورى المقترح لتيسير الحركة المرورية. 

كما وجه محافظ مطروح  باهمية المعاينة ووضع مقترح تيسير الحركة المرورية بدوران الكورنيش  بمنطقة البوسيت مع ما يشهده من كثافة مرورية خاصة خلال موسم الصيف.

التعديلات المرورية في مطروح 
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