حبس شخص لحيازته 900 ألف صاروخ ألعاب نارية بالقاهرة

قررت نيابة الجمالية الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 900 ألف قطعة ألعاب نارية "صاروخ" مختلفة الأحجام والأشكال قبل ترويجها.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكانت قد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بشارع الموسكى بدائرة القسم، وبحوزته (23 كرتونة بداخلهم ألعاب نارية بإجمالى 900 ألف قطعة ألعاب نارية "صاروخ" مختلفة الأشكال والأحجام).

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزى ومتجرى الألعاب النارية .

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.