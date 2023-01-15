عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص لحيازته 900 ألف صاروخ ألعاب نارية بالقاهرة

ألعاب نارية
ألعاب نارية

قررت نيابة الجمالية الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 900 ألف قطعة ألعاب نارية "صاروخ" مختلفة الأحجام والأشكال قبل ترويجها.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكانت قد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بشارع الموسكى بدائرة القسم، وبحوزته (23 كرتونة بداخلهم ألعاب نارية بإجمالى 900 ألف قطعة ألعاب نارية "صاروخ" مختلفة الأشكال والأحجام).

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزى ومتجرى الألعاب النارية .

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس شخص حبس الجمالية 900 ألف قطعة ألعاب نارية العاب نارية صاروخ شرطة الجمالية القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خسارة بالثلاثة| 15 يوما تحسم مصير محمد صلاح مع ليفربول .. وهذه وجهته المقبلة

جمع كلمة حسام .. معلم لغة عربية يكشف لـ "صدى البلد" الإجابة الصحيحة

امتداد منخفض جوي | الأرصاد : احذروا أمطارًا رعدية في هذا الموعد

هيكسر الدنيا.. فرج عامر يكشف نية الأهلي شراء لاعب سيراميكا كليوبترا

سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم السبت 14-1-2023

المحظورات الثلاثة.. رسالة من الحكومة للمواطنين بشأن أسعار الخبز والكهرباء والسولار

وفاء حتى الموت.. وفاة زوج بعد ساعات من تشييع جثمان زوجته

محدش هيقربله.. أحمد موسى يكشف مفاجأة عن سعر رغيف العيش| فيديو

موضوعات متعلقة

إحالة أوراق عشيقته للمفتي.. الأحداث تنظر محاكمة المتهم بقتل والدة فتاة بورسعيد غدا

20 فبراير المقبل.. الحكم على أحد شركاء عادل حبارة في قضية رفح الثانية

بيسوق من غير رخصة.. حبس عامل توصيل طلبات دهس سيدة بمدينة نصر

حبس عصابة سرقة عدادات المياه من داخل المنازل بالقاهرة

سوق سوداء.. حبس عصابة الاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة

بيقطعوها.. حبس عصابة سرقة السيارات بالقاهرة

حبس بائع بتهمة حيازة مليون قطعة ألعاب نارية بالجمالية

حبس عصابة سرقة الدراجات النارية بالقاهرة

ترشيحاتنا

توقيف مسئول إسباني سابق بتهمة الاعتداء على القاصرين

لماذا حذرت الشريعة الإسلامية من التشدد؟ دار الإفتاء ترد

1.2 مليون دولار.. آخر تطورات انتقال جون إيبوكا إلى الزمالك

السكتة الدماغية.. اكتشاف آثار جانبية جديدة للقاح فايزر ضد كورونا

نشرة الحوادث: إحالة أوراق قاتلة والدتها في بورسعيد إلى المفتي.. وننفرد بنشر نص اعترافات القاتل: من خناقة إلى علاقة محرمة

مشاهير سبقوه.. نجم كرة قدم سابق يعلن إصابته بـ ADHD

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلم حياتي .. حكاية رجل أنفق 14 ألف دولار ليتحول إلى كلب

مشروب بسيط.. يخلصك من دهون البطن الحشوية بسرعة مذهلة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن خروج الأطفال غدًا في هذه الأماكن

لأطول فترة ممكنة .. تعلمي الطريقة الصحيحة لحفظ الخس

فيديو

شقيقتي طلبت مني حذفه|وفاء سالم تكشف رد فعل أقاربها على فيديو تعرضها للتحرش

البلدي بـ75 جنيهًا.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق وطرح لحوم بتخفيضات 30%|تغطية خاصة

حقيقة وقف بطاقات التموين ومنع صرف السلع لتلك الفئات.. تغطية خاصة

عشان مؤدب .. اعترافات امرأة تخلصت من زوجها بالاشتراك مع عشيقها |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ