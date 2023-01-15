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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر تابلت Samsung Galaxy Tab S7 FE في السعودية

Samsung Galaxy Tab
Samsung Galaxy Tab S7 FE

تعد تجربة إستخدام الجهاز اللوحي “تابلت” Samsung Galaxy Tab S7 FE من سامسونج مميزة إلى حد كبير، لما توفره من احتياجات الشباب فى هذه النوعية من الأجهزة، بعيداً عن مواصفات أقوي بأسعار أكثر ولكنهم بدون حاجة لها.

وصل سعر تابلت Samsung Galaxy Tab S7 FE فى المملكة العربية السعودية لسعة 64 جيجابايت مقابل 1940 ريالاً سعودياً، ونسخة 256 جيجابايت مقابل 2670 ريالاً. 

Samsung Galaxy Tab S7 FE

يتيح تابلت Samsung Galaxy Tab S7 FE شاشة قياس 12.4 بوصة من نوع TFT LCD، مع إطار من المعدن، وكذلك الجزئ الخلفي من الجهاز معدني.

يعمل تابلت Samsung Galaxy Tab S7 FE بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم One UI 5، من خلال معالج  Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G ثماني النواة، بدقة تصنيع 8 نانومتر، بمعالج رسوميات Adreno 619.

Samsung Galaxy Tab S7 FE

يطرح تابلت Samsung Galaxy Tab S7 FE ذاكرة وصول عشوائية رام سعة 4 و 6 و 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 و 128 و 256 جيجابايت، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي.

يقدم تابلت Samsung Galaxy Tab S7 FE كاميرا خلفية  بدقة 8 ميجابيكسل، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 1080 حتي 30 فريم فى الثانية الواحدة، والأمامية بدقة 5 ميجابيكسل، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 1080 حتي 30 فريم فى الثانية الواحدة.

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Samsung Galaxy Tab S7 FE

يمتلك تابلت Samsung Galaxy Tab S7 FE بطارية قوية سعة 10090 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات، مع قارئ لبصمات الأصابع أسفل الشاشة نفسها، ومعه قلم Stylus، ولايدعم تقنية الإتصال NFC.

تستطيع الحصول على تابلت Samsung Galaxy Tab S7 FE في 3 ألوان هي الأسود، السيلفر، الأخضر، والوردي.

تابلت Samsung سامسونج Galaxy Samsung Galaxy Tab S7 FE السعودية

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