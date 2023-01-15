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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

متى تظهر أعراض سرطان الرئة؟ وفى أى جزء تنتشر

سرطان الرئة
سرطان الرئة

يحدث سرطان الرئة عندما تتسبب العوامل المسببة للسرطان في تكوين خلايا غير طبيعية في الرئتين. يُعد تدخين السجائر أحد أكثر عوامل خطر الإصابة بالرئة شيوعًا وخطورة. ومع ذلك ، يمكن أن يتطور هذا النوع من السرطان أيضًا لدى غير المدخنين. إذا تم اكتشاف السرطان في المراحل المبكرة ، فإن معدل الشفاء هو 80 إلى 90 في المائة ، وهو ما ينخفض ​​بسبب انتشاره إلى أعضاء أخرى.

متى تظهر أعراض سرطان الرئة؟

وفقًا لمايو كلينك ، قد يستغرق ظهور أعراض سرطان الرئة لدى بعض الأشخاص ما يصل إلى عام. لأن أعراض سرطان الرئة لا تظهر حتى يصل هذا السرطان إلى مرحلة متقدمة أو مرحلته الأخيرة. ومع ذلك ، قد تظهر هذه الأورام في مراحلها المبكرة كسعال مستمر أو متكرر أو صعوبة في التنفس أو ألم أثناء التنفس.

في أي أجزاء ينتشر سرطان الرئة؟

في سرطان الرئة ، غالبًا ما يؤثر ورم خبيث على الدماغ والغدد الليمفاوية والكبد والغدد الكظرية. ولكن يمكن أن ينتشر في أي مكان في الجسم تقريبًا ، بما في ذلك النسيج الزليلي.

أعراض سرطان الركبة

الم
تورم
مشكلة في الوقوف
صعوبة في تقويم الركبة
فرص نجاة المريض بعد انتشار سرطان الرئة إلى الركبة

وفقًا للباحثين من أرشيف وقائع المركز الطبي بجامعة Boiler ، فإن سرطان الرئة يؤثر بشكل شائع على النسيج الزليلي لمفصل الركبة. النسيج الزليلي هو نسيج ضام في الأغشية الواقية المحيطة بمفاصل الجسم. يحافظ على المفاصل مشحمة جيدًا ، وهو أمر ضروري لوظيفة المفصل.

في مثل هذه الحالة، عندما يصل سرطان الرئة إلى هنا ، يصبح قاتلاً. وبعد ذلك يبقى متوسط ​​الوقت 5 أشهر مع المريض.

كيفية الوقاية من سرطان الرئة

الطريقة الأكثر فعالية لتجنب الإصابة بسرطان الرئة هي تجنب استنشاق دخان السجائر والهواء الملوث. إلى جانب ذلك ، يعد اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات وممارسة التمارين الرياضية بانتظام أمرًا ضروريًا للحفاظ على رئتيك آمنة.

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