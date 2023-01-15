أسعار الدواجن والبيض بالأسواق ومنافذ الزراعة اليوم الأحد 15 يناير

ارتفعت أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 15 يناير بالأسواق ، وذلك يرجع لعدة أسباب على رأسها احتكار المستوردين للأعلاف بعدما يتم الإفراج عنها وبالتالى بيعها فى السوق السوداء بأسعار مرتفعة مما يتطلب من الدولة التدخل من أجل الرقابة على هؤلاء المستوردين.



أسعار البيض بمنافذ وزارة الزراعة



ويسجل سعر كرتونة البيض الأبيض 77 جنيهًا، أما سعر كرتونة البيض الأحمر فيتم طرحها بأسعار تتراوح من 80 ل 81 جنيها .



سعر بيض السمان

وطرحت وزارة الزراعة بيض السمان بأسعار منخفضة سعر كرتونة بيض السمان بمنافذ وزارة الزراعة بالدقي 20 جنيها للكرتونة أى أن البيضة بـ 80 قرشا ، في ظل خطة الوزارة لتوفير البدائل الغذائية المناسبة للسلع مرتفعة السعر.

أسعار البيض بالأسواق

سعر البيض الأحمر فى المزرعة 86.75 جنيه والبيض الأبيض من 83.75 جنيه، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح في الأسواق حاليا بين 85 و 90 جنيها، فيما سجلت كرتونة البيض البلدي من 94.75 جنيها ليصل إلي المستهلك ب 100 جنيها.



أسعار الدواجن بمنافذ الزراعة

يصل سعر كيلو الفراخ إلي 49 جنيها و الفرختين وزن 1800 جرام إلي 135 جنيها أما الأوراك إلي 70 جنيها ، وجوز السمان 70 جنيها ، أما سعر البانيه ب 135 جنيها ، أما كيلو البط المسكوفى 70 جنيها ، والصدور بالعظم يصل سعره إلي 90 جنيه ، وكيلو الأجنحة ب 50 جنيه .



أسعار الدواجن بالأسواق

وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء نحو 54 جنيهًا للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك 60 جنيها للكيلو، بعد إضافة تكليف النقل وربح التاجر.

واستقرت أسعار الدواجن الساسو «الفراخ الحمراء» مسجلة نحو 60 جنيها في المزارع لتصل إلى المستهلك بنحو 69 جنيهًا للكيلو.

أما عن سعر الدواجن البلدي فوصل سعر الكيلو إلى 75 جنيهًا في الأسواق، واستقرت الدواجن الرومي عند 80 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

أسعار الأوراك بين 56 جنيهًا للكيلو.

سعر الأجنحة وصل إلى 35 جنيها للكيلو.

وسعر البانيه بين 130 جنيهات للكيلو.

وسجل سعر طبق الكبد والقوانص 45 جنيها .

الشيش طاووق وصل عند 100 جنيه.