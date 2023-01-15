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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شروط التقديم على وحدات سكنية جاهزة للتسليم

صدى البلد

 

قال المهندس حاتم محمود نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقطاع الشؤون العقارية والتجارية؛ إن وزارة الإسكان أعلنت أن المجتمعات العمرانية قامت بطرح22,335 وحدة سكنية بمساحة تتراوح ما بين 106 متر ل 133‪ متر جاهزة للتسليم  في " جنه والقطامية جاردن بمبلغ مئة الف جنيه" جدية حجز  و "دار مصر مبلغ 80 ألف جنيه " و "سكن  مصر مبلغ 70,000"  و" الإسكان المتميز ذات الطبع الساحلي بمبلغ 60,000" وهذه المبالغ تدفع في الشهر الأول مع تسجيل البيانات والتسجيل بداية من اليوم لموقع بنك التعمير الإسكان  www.hdb- reservation. Com  

أضاف حاتم محمود خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح الورد المذاع على قناة تن الفضائية؛ أن التخصيص يتم من 15 مارس في الموقع لمن حالفهم الحظ وتم إختيارهم وللحاجزين اختيار مكان الوحده وموقعها.

أوضح نائب رئيس هيئه المجتمعات العمرانية الجديده بقطاع الشؤون العقارية والتجارية؛ أنه بعد اختيار الوحده يتم دفع 20% من قيمة الوحدة ثم دفع 10% من قمه الوحدة عند الإستلام وبذلك يكون تم تسديد 30% من قيمه الوحده و 70%  يتم تسديد المبالغ برغبة المواطن من خلال اختيار البرامج الخاصة بالتسديد سواء ثلاث سنين او خمس سنين او سبع سنوات.

وتابع أن عدد الوحدات المتاحة 22,335 وحدة؛ ويتم قبول المتقدمين بشرط أن يكون الاسرة كاملة زوج وزوجه وأولاد تقدم على شقه واحدة؛ والشرط الآخر هو عدم حصول الأسرة على شقة من الإسكان الإجتماعي او قطعة أرض من الإسكان الإجتماعي.

وزارة الاسكان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة القطامية دار مصر وحدات سكنية

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