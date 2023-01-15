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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استبعاد الزمالك.. قرار جديد من الكاف بشأن دوري السوبر الأفريقي

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

كشف تقرير صحفي، عن قائمة الأندية التي ستشارك في النسخة الأولى من بطولة دوري السوبر الأفريقي، والتي شهدت تواجد الأهلي وغياب الزمالك.

وذكر موقع “فوتبول تونسيان”، أن وفدا مشتركا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدك “كاف” والاتحاد الدولي سيبدأ في زيارة بعض الدول خلال الفترة المقبلة، من أجل الوقوف على آخر الاستعدادات لبطولة السوبر الأفريقي.

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وأضاف الموقع، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اختار 8 فرق للمشاركة في بطولة دوري السوبر الأفريقي، وهي “الأهلي المصري - الترجي التونسي - الوداد المغربي - الرجاء المغربي - حوريا الغيني - هارتس أوف أوك الغاني - صن داونز الجنوب إفريقي - سيبما التنزاني”.

سبب تقليص عدد الأندية المشاركة

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، أعلن في وقت سابق انطلاق دورى السوبر الأفريقى فى أغسطس 2023 بمشاركة 24 فريقاً، بإجمالي جوائز 100 مليون دولار، مشيراً إلى أن الفائز سيحصل على 10 ملايين دولار، بمشاركة الأهلي والزمالك، ولكن الأزمة المالية التي عانى منها الكاف “موخرا”، تسبب في تقليص عدد الأندية المشاركة.

ولم يصدر “كاف” أي قرار رسمي حتى الآن بأسماء الأندية المشاركة في البطولة.

 

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