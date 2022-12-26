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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كواليس صادمة عن السوبر الإفريقي والأزمة التي تواجه الكاف

صدى البلد

 

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك مفاجآت تم الكشف عنها خلال الأيام الماضية بسبب مرور الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بأزمة مالية طاحنة بعد فسخ العقد مع لاجاردير الفرنسية وحصولها على حكم قضائي كبير لصالحها، الأمر الذي سيجعل بطولة دوري السوبر الإفريقي يقام بطريقة جديدة.

وقـال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "الاتحاد الإفريقي سيقوم بتعديل نظام دوري السوبر الإفريقي ليقام من 8 أندية فقط، وألا يشارك ناديين من نفس الدولة في البطولة، وبناء عليه فأن هناك أزمة ستواجه الزمالك".

الاندية المرشحة

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وأضاف: "الأندية المرشحة للمشاركة الأهلي المصري، والترجي التونسي، والوداد المغربي، وصن داونز الجنوب إفريقي، ومازيمبي الكونغولي، وحوريا كوناكري الغنيني، وسيمبا التنزاني، وبترو أتلتيكو الانجولي".

وأكمل: "وفقا للتصنيف فأن الأندية المصرية الموجودة ضمن التصنيف الأعلى في قارة إفريقيا بينهم الأهلي والزمالك وبيراميدز من مصر، والوداد والرجاء المغربيين، وبالتالي سوف يشارك فريق واحد من كل دولة".

وأكمل: "البطولات تحب الأهلي وكل الشواهد تؤكد ذلك، المارد الأحمر لديه مخزون تاريخي، والفريق في أخر السنوات فاز بأكثر من بطولة ووصل للنهائي ولم يحالفه التوفيق في بعض المواجهات خسر أمام الترجي في 2018، وأمام الوداد في 2017 و 2021".

وأردف: "الزمالك وقتها قد يشارك في دوري أبطال إفريقيا وبالتالي تكون مهمته سهلة في الفوز باللقب مع انشغال الفرق الكبرى بالمشاركة في دوري السوبر الافريقي".

وأتم:" حتى الآن لم يتم إصدار قرار رسمي، وسوف يتم خوض البطولة أما بمشاركة 8 فرق أو يتم تأجيلها، مشيرًا إلى أن الكاف لديه إصرار على إقامة البطولة، لكن الأزمة المالية في الوقت الحالي ستصعب من إقامتها بالشكل الذي تم الإعلان عنه مسبقا بمشاركة 24 من نادٍ".

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