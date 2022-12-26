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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السبب الحقيق وراء إصابة أكرم توفيق بالرباط الصليبي

صدى البلد

أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي المصري البورسعيدي أن السبب الحقيق وراء إصابة أكرم توفيق لاعب الأهلي بقطع في الرباط الصليبي هو حماسه الزائد في التدريبات والمباريات وهو ما حدث معه منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية في وقت سابق.  

وقال إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي المصري البورسعيدي، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" أكرم توفيق لاعب قوي وأدائه رجولي ولكن يجب أن ينصحوا اللاعب بالتدخل بعقل أكثر من ذلك بدلاً من التعرض للإصابة ".

وتابع:" محمد هاني لاعب مميز في الجبهة اليمني ولكنه يحتاج إلى مساندة جماهير الأهلي".

اصابة اكرم توفيق

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كشفت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجراها أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، إنه بالتنسيق مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وفي ضوء توجيهات الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، يجري حاليًّا سرعة إنهاء إجراءات سفر اللاعب إلى النمسا، لإجراء العملية الجراحية هناك بمعرفة الطبيب الذي سبق وأن أجرى لأكرم توفيق الجراحة الأولى في وقت سابق.

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