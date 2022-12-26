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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

رضا عبدالعال: فيريرا "بيفتي" في الزمالك

صدى البلد

 

انتقد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" البرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك بعد التعادل مع فريق المقاولون العرب سلبياً في مباراتهما ببطولة الدوري الممتاز .

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :"البرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك سبب التعادل مع المقاولون العرب بالدوري وهو من يتحمل المسؤلية في نتيجة اللقاء".

وتابع:"فيريرا بيفتي في الزمالك والفريق رايح في داهية معاه وعمر جابر ما ينفعش يلعب كورة وليس على مستوى نادي الزمالك".

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انتهت أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي الزمالك والمقاولون العرب بالتعادل السلبي دون إحراز أهداف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري.

بدأت المباراة بهجوم قوي من المقاولون العرب عن طريق اللاعب محمد سالم الذي وصل منطقة جزاء محمد عواد اكثر من مرة في الدقائق الأولى من المباراة.

وفي الدقيقة 14 من عمر المباراة، تعرض محمد عواد لإصابة قوية في قدمه ما جعل حكم اللقاء أن يوقف المباراة للعلاج داخل الملعب.

وبدى على عواد الألم من الإصابة، ونزل الجهاز الطبي للزمالك إلى أرض الملعب وتم علاج اللاعب واستمر في اللعب، ولم يتم تغييره.

وهدد المقاولون العرب مرمي الزمالك داخل منطقة الجزاء وحولها محمد سالم براسية من على القائم الأول وشتتها أحمد فتوح من على خط المرمى في الدقيقة 16.


وألغى حكم المباراة هدفاً لصالح نادي المقاولون العرب أمام نادي الزمالك في الدقيقة 43 بداعي التسلل

انتهت أحداث أول 70 دقيقة من المباراة التي تجمع بين الزمالك والمقاولون العرب ومازال التعادل السلبي يسيطر على اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني دفع فيريرا بسيف الدين الجزيري بدلا من يوسف حسن  وعمرو السيسي بدلا من عمر جابر ومحمود شيكابالا بدلا من يوسف أسامة نبيه

وبذل الفريقين مجهودا كبيرا في محاولة تسجيل هدف التقدم ولكن نجح لاعبو الزمالك في شن العديد من الهجمات وإضاعة العديد من الفرص .

وبهذه النتيجة تواجد الزمالك في المركز الثاني برصيد 21 نقطة بينما تواجد المقاولون العرب في المركز السابع برصيد 12 نقطة بجدول ترتيب الدوري المصري.

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