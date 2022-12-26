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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد مصيلحي يدخل في نوبة من البكاء على الهواء.. فيديو

صدى البلد

دخل محمد مصليحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، في نوبة من البكاء على الهواء بسبب تطورات الحالة الطبية للمصاب بنزيف في المخ من مشجعي زعيم الثغر، الذي حضر في مباراة كأس السوبر لكرة السلة.

 

وقال مصليحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورتس 2: كل المصابين خرجوا الحمد لله، وعلى اتصال دايم بيهم، إلا حالة واحدة “إسلام” موجود في مستشفى مصر الدولي، موجود في العناية المركزة وحالته مش مستاهلة، كفاية دعوات الناس ليه.

 

وأضاف: إسلام أجرى عملية بالأمس، وتواجدت بالمستشفى حتى الرابعة صباحًا بصحبة العامري فاروق نائب رئيس الأهلي، والدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حتى اطمأنئنا على حالة إسلام.

 

وواصل رئيس الاتحاد: إسلام يعاني من كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، ونحتاج أن تمر الـ 48 ساعة المقبلة بخير حتى تتحسن الحالة، وتتخطى مرحلة الخطر.

 

واختتم باكيًا: ربنا يسترها على الناس كلها، ويسترها على إسلام ويعدي من اللي هو فيه، أتمناله طولة العمر، طيب وغلبان، إسلام محتاج دعواتكم، الدنيا مش مستاهلة، مش قادر أتمالك أعصابي من إمبارح، إن شاء الله جماهيرنا تتعلم، لازم نتعلم سلوكيات شوية.

 

وشهدت مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، في كأس السوبر لكرة السلة، سقوط الحاجز الحديدي المخصص للكاميرات، مما أدى لإصابة 27 من مشجعي زعيم الثغر.


 

وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي الاتحاد السكندري محمد مصيلحي العناية المركزة نادي الاتحاد السكندري

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